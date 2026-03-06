印度為何敢不甩美關稅威脅 也要買俄羅斯油？

伊朗戰爭震撼油市後，印度正考慮再度購買俄羅斯石油，不顧美國總統川普祭出關稅威脅。路透

伊朗戰爭震撼油市後，印度 正考慮不顧美國關稅 威脅、再度購買俄羅斯 石油；西班牙對川普揚言切斷貿易關係的恫嚇威武不屈；美國總統川普上月宣布課徵10%臨時全球關稅，後來提高到15%，但目前尚未付諸實行。原因何在？

彭博資訊分析指出，這是因為川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課的「對等關稅」，上月遭美國最高法院判決違憲，形同砸爛川普的貿易工具箱，讓他原先撂狠話要實施的「次級關稅」破功，此刻也無明顯替代法源可讓他迅速祭出新關稅。

川普先前運用IEEPA發出的威脅，只有基於印度購買俄油揚言加徵的關稅真的實施。這些「次級關稅」已成川普偏好的工具。

如今IEEPA關稅確定違法，川普先前要課「次級關稅」已成空話，這些威脅瞄準的國家包括：金磚國家（BRICS）及其盟國、向委內瑞和俄羅斯/伊朗購油者、與伊朗有經貿往來者，以及運油至古巴的國家。

彭博指出，這些關稅威脅不再是檯面上的選項。川普正另尋法源，例如232條款和301條款，但這些條款只授權總統以國家安全或美國商務遭歧視為由對他國課徵關稅。況且，川普有張大嘴巴，難以忍住不自曝貿易威脅的真正動機。即使部屬絞盡腦汁為川普關稅威脅找理由，適法性仍可能招致檢視。

少了IEEPA，川普的貿易威脅變得更不可信、更受制於程序（如調查、事實認定和跨部會協調），也限制了川普在隨心所欲推文宣布關稅的能力。