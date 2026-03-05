近5萬份艾普斯坦檔案本周解封 涉川普內容受關注

我的頻道

世界新聞網王若馨／即時報導
參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer，右)在記者會上引用紐約時報的報導，上面刊著川普與艾普斯坦的合照。(美聯社)
參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer，右)在記者會上引用紐約時報的報導，上面刊著川普與艾普斯坦的合照。(美聯社)

司法部表示，將在本周結束前公開近5萬份關於已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案件、先前未對外流通的文件。

司法部一名發言人周二晚間向華爾街日報(Wall Street Journal)表示：「共有4萬7635份檔案先前因需要進一步審查而暫時置於離線，預計在本周結束前即可發布。」

這些文件先前在司法部1月底大規模發布逾350萬頁資料時，因涉及受害者資訊等原因被暫時移除以進行額外審查。

報導指出，這些文件中包含一些尚未經過證實、與艾普斯坦相關的指控，其中部分內容提及或牽涉到川普總統。

熟悉內情的人表示，這批檔案包括聯邦調查局(FBI)在2019年對一名女性的訪談筆記，她曾指控川普在1980年代涉嫌性不當行為。

川普陣營多次表示，公布的文件能證明川普在與艾普斯坦相關的法律、道德或倫理問題上沒有任何不當行為。

根據川普去年11月簽署的「艾普斯坦檔案透明法」(Epstein Files Transparency Act)，司法部必須公開所有與艾普斯坦案件相關的文件，僅能為保護受害者或避免影響仍在進行的調查而進行必要刪節。

FBI 川普 司法部

