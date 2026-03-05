我的頻道

本周參院聽證「最後一根稻草」川普準備開除諾姆

巴黎消息人士：法國與義大利希臘協調中東軍事部署

川普稱須參與伊朗最高領袖遴選 不接受哈米尼兒子接班

中央社華盛頓5日綜合外電報導
美國總統川普。路透

美國總統川普（Donald Trump）今天告訴Axios新聞網，他必須親自參與伊朗新任最高領袖的遴選。

根據Axios，川普受訪時說：「我無法接受（伊朗已故最高領袖）哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的兒子。我們希望有個能為伊朗帶來和諧與和平的人選。」

川普表示：「我必須參與這項任命，跟委內瑞拉（臨時總統）德爾希（羅德里格斯，Delcy Rodriguez）的情況一樣。」

今年1月，美國對委內瑞拉發動大規模打擊，抓捕時任委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子。羅德里格斯曾任馬杜洛的副手，但川普同意與她合作，前提是她的政府必須遵從華府的路線，特別是在獲取委內瑞拉龐大石油資源方面。

上月28日，川普與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示已對伊朗展開大規模空襲，目標之一就是推動伊朗政權更迭。隔天伊朗政府證實，現年86歲的哈米尼已死於美以發動的攻擊。

伊朗消息人士昨天告訴路透，哈米尼的兒子穆傑塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）在美以空襲中倖存。

穆傑塔巴為中階神職人員，與伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）關係密切，立場強硬，是伊朗神權體制中最具影響力的人物之一，被視為其父親的可能接班人。

伊朗尚未宣布新領袖人選。

