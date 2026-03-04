川普出兵伊朗憑感覺？白宮：基於事實的感覺

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓報導
美國白宮。（美國國家旅遊局授權使用）
美國白宮。（美國國家旅遊局授權使用）

美軍日前向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），美國總統川普3日承認說，他之所以下令行動是因為他「相信」伊朗會先攻擊美國，引發爭議；美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）4日表示，川普並非憑空做出決定，指川普是基於伊朗表現出迫在眉睫的威脅的事實才會有這樣的感覺。

美軍日前對伊朗發動攻擊，魯比歐2日在國會指出，「我們獲悉以色列將採取行動。我們了解此舉將導致美軍遭到攻擊」，而且「我們知道如果我們不在他們發動攻勢之前採取先發制人的行動，我們將遭到更大的打擊」。此言引發民主黨的批評，認為美軍發動戰爭與否，竟是由第三國來決定。

然而，川普3日又推翻這項說法，川普稱他相信伊朗會先攻擊美國，所以才做出攻擊伊朗的決定。

川普此言引發爭議，魯比歐4日為川普說明，指川普是選擇在伊朗最弱的時刻出手，認為如果美國不現在攻擊伊朗，一年或一年半以後，恐怕沒有人能動得了他們，伊朗就能為所欲為，所以川普才做出攻擊的決定；魯比歐也說，川普決定和以色列聯合作戰，因為這樣給美國最高的成功機會。

魯比歐說，川普之所以選擇主動出擊，因為他得出結論，認為美國不能先被攻擊，指川普不願承受伊朗先發制人的風險。

美國白宮4日舉行例行記者會，有媒體再度質疑川普政府決定出兵伊朗的原因，李維特表示，川普政府上下已經把總統做出決定的原因說得很清楚，並表示，川普並非憑空做出這樣的決定。

李維特說，川普下令發動軍事行動是基於伊朗各式各樣對美國的威脅，所累積出來的影響；李維特進一步指出，川普的「感覺」（feeling）是基於伊朗是世界上贊助恐怖主義的領頭羊國家，以及伊朗正快速、激進地建立他們的飛彈項目，意圖透過飛彈和海軍來保護伊朗國內繼續發展核子武器。

李維特並表示，川普也在美國與伊朗的談判中發現伊朗一意孤行，尋求死亡和毀滅，並表示，川普不願和過去的總統一樣袖手旁觀，把問題交給下一任政府；李維特說，川普有「基於事實的感覺」（feeling based on fact），認為伊朗即將攻擊美國，以及美國在區域的財產，所以川普下定決行發起軍事行動。

世報陪您半世紀

民主黨 白宮 以色列

