原油價格漲逾6% 加油站價格將提升恐致通膨惡化 股市動蕩

伊朗戰爭引發市場擔心全球原油流通受到阻礙、導致通貨膨脹更加惡化，油價 2日上漲超過6%，美國一加侖汽油2日平均價格衝破3元，這是去年11月來首次，不但衝擊美國家庭，也影響油料成本負擔較重的企業。不過，美股2日則從大幅下跌轉為小幅上漲。CNBC新聞頻道分析，川普總統先前宣布通膨已獲得控制，伊朗戰事卻帶來新一波價格壓力。

史坦普500指數2日開盤一度下跌1.2%，郵輪公司、航空公司跌幅尤其明顯。美股很快就止跌回升，部分原因在於過去幾次中東地區軍事衝突都沒讓股市長期下跌。史坦普500指數2日以不到0.1%的漲幅作收。道瓊工業平均指數下跌73點，跌幅0.1%，那斯達克綜合指數上漲0.4%。黃金價格2日上漲1.2%。

美聯社分析，摩根士丹利(Morgan Stanley)策略分析師威爾森(Michael Wilson)指出，這場戰爭如果要以巨大、持久的方式擊垮美股，油價可能要上漲到每桶100元以上。油價2日雖然上漲卻還遠低於每桶100元的水平。美國基準原油2日上漲6.3%，收在71.23元。

摩根士丹利分析報告指出，從歷史角度來看，地緣政治風險事件發生後的1個月、6個月、12個月後，史坦普500指數平均上漲2%、6%以及8%。如此趨勢可以回溯到1950 開始的韓戰以及1956年蘇伊士運河危機。

2日股價跌最慘的產業是航空公司，美國航空(American Airlines)、聯合航空(United Airlines)、達美航空(Delta Air Lines)股價各自跌了4.2%、2.9%、2.2%。

挪威郵輪控股公司(Norwegian Cruise Line Holdings)股價則跌10.6%。

不過，油巨擘艾克森美孚(Exxon Mobil)股價上漲1.1%，馬拉松石油(Marathon Petroleum)上漲 5.9%。

CNBC分析，伊朗戰爭可能導致新一波價格上漲。專家表示，汽油價格具有心理層面的影響，因為這是消費者每天都能看到的通膨數字。

分析師預測，原油價格每桶上漲10元，加油站油價將上漲25分。他們警告，若煉油廠出現問題，燃料價格可能會進一步攀升。有專家認為，由於當前危機，本周油價可能升至每加侖3.25元。

麥格理集團(Macquarie Group)全球外匯與利率策略師魏茲曼(Thierry Wizman)指出，即使在新美伊戰爭開打之前，油價已經因為囤積而走高，自從衝突開始之後，價格隨著保險費用上升、海運被迫繞道等因素而升高。

瑞訊銀行(Swissquote Bank)分析師歐茲卡迪斯卡亞(Ipek Ozkardeskaya)說，物價上漲與經濟成長放緩同時發生的「停滯性通膨」(stagflation)恐將出現，取決於中東緊張持續多久。