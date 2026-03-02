美軍：對伊開戰48小時擊中逾1250目標 6官兵陣亡

我的頻道

中央社華盛頓/耶路撒冷2日綜合外電報導
美軍中央司令部提供照片顯示，伯克級導彈驅逐艦「布爾克利號」（DDG 84）在2026年2月28日在某未公開地點執行任務，發射一枚戰斧陸攻導彈（TLAM）。歐新社
美軍中央司令部提供照片顯示，伯克級導彈驅逐艦「布爾克利號」（DDG 84）在2026年2月28日在某未公開地點執行任務，發射一枚戰斧陸攻導彈（TLAM）。歐新社

美國軍方今天表示，美國在對伊朗戰爭的最初48個小時內，擊中了超過1250個目標，其中在衝突首日擊中的目標為1000多個，而在戰爭中陣亡的美軍從4人增至6人。

法新社報導，根據負責此區美軍事務的美軍中央司令部（US Central Command）公布的事實清單，遭擊中的目標包括指揮控制中心、彈道飛彈設施、伊朗海軍軍艦與潛艦，以及反艦飛彈設施。

美軍中央司令部在社群平台X發文指出：「截至美東時間3月2日下午4時，共有6名美軍人員在行動中陣亡。美軍最近在伊朗首波攻擊期間遭擊中的一處設施內，尋獲了兩名先前下落不明的官兵遺骸。」

以色列軍方今天表示，在繼續對伊朗發動攻擊的過程中，擊中多處伊朗情報辦公室與其他指揮中心。

以軍在聲明中說：「（以軍）擊中伊朗情報部（伊朗政權主要情報機構）的10多個總部，以及多處聖城部隊（Quds Force）總部。」聖城部隊是伊朗革命衛隊（Revolution­ary Guards）負責海外行動的分支。

此外，伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization）主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）在致國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）信中表示，伊朗納坦茲（Natanz）核設施1日遭到美國和以色列「兩次野蠻襲擊」。

艾斯拉米在信中敦促國際原子能總署「立即結束不作為」，並正式譴責這些襲擊，還說「伊朗已採取必要措施捍衛其主權權利，並將採取適當的法律行動」。

然而，根據路透報導，葛羅西表示，至今沒有任何跡象顯示，美以對伊朗的攻擊擊中任何核子設施。

