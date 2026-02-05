我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駕車時的七大壞習慣 你也有只是沒察覺

道瓊重挫近600點 科技股跌勢加劇拖累大盤

美俄核武最後約束到期 川普籲制定全新現代化條約

中央社華盛頓5日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美俄之間的「新戰略武器裁減條約」今天到期失效，美國總統川普發文表示，與其延長既有條約，應該讓美國核武專家制定一項全新、改良且現代化的條約，使其能長期適用；白宮也說，將持續就此和俄羅斯進行討論。

外電先前報導，「新戰略武器裁減條約」（New START）規範雙方飛彈、發射器和戰略核彈頭數量，是追溯至冷戰時期，距今半個多世紀以來一系列核協議當中的最後一項。這項條約的終止恐為令許多人憂心的無約束核軍備競賽創造條件。

川普今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，美國是全球最強大的國家，他在第一個任期內重建美軍，包括新的核武和翻修許多核子武器，現在也持續以史無前例的規模重建美軍力量，包括新增戰艦。

川普說，與其延長「新戰略武器裁減條約」，「我們應該讓我們的核武專家制定一項全新、改良且現代化的條約，使其能在未來長期適用」。

他批評，「新戰略武器裁減條約」不僅是美國沒談好的協議，還遭到嚴重違反。但他未進一步說明。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）隨後在白宮記者會回應媒體詢問時重申川普發文內容並表示，美國將針對新條約持續和俄方討論。

「新戰略武器裁減條約」於2010年由時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）與時任俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）簽署，規定各自部署、可隨時使用的核彈頭不得超過1550枚，飛彈、轟炸機與潛艦等載具總數上限為700。條約原定2021年到期，後來延長5年。

據報導，現任俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2023年2月宣布莫斯科暫停履行條約，不過俄方強調未完全退出條約，承諾繼續遵守核武數量上限。

川普 白宮記者會 俄羅斯

上一則

阿根廷與美國簽署貿易協議 以開放市場換得關稅減免

下一則

「鷹鴿難辨」華許遇上善變川普 蜜月期備受關注

延伸閱讀

川普稱莫迪同意停買俄國石油 印度：首重能源安全

川普稱莫迪同意停買俄國石油 印度：首重能源安全
日本眾院選舉在即 川普挺高市早苗、預告她3/19訪白宮

日本眾院選舉在即 川普挺高市早苗、預告她3/19訪白宮
英國擬將戰略島嶼移交非洲國家 川普有但書同意

英國擬將戰略島嶼移交非洲國家 川普有但書同意
川普在真實社群說假話？ 訊息來源竟是一則AI生成影片

川普在真實社群說假話？ 訊息來源竟是一則AI生成影片

熱門新聞

新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
美戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉。(中央社)

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

2026-02-01 18:51
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(美聯社)

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

2026-01-31 10:28

超人氣

更多 >
麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定
4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜

中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜