川習再通話 台國安人士：北京軍事動盪盼穩定對美關係

中央社台北5日電
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。路透
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。路透

美中領導人再度通話，台國安人士5日分析，北京當局因軍事體系動盪及地緣政治受挫，主動求和，以台灣議題折衝，且透過經貿讓利與外交互動，希望穩定對美關係，爭取戰略空間；研判北京在4月「川習會」前可能延續「管控台灣、外部硬朗」的劇本。

美中領導人4日再度通話，美國總統川普發文表示，他和中國國家主席習近平進行一通很長、很深入的通話，討論許多重要議題，包括貿易、軍事、他4月訪中行程、台灣、俄烏戰爭及目前伊朗局勢等。

國安人士分析，從外觀觀察，兩次通話皆呈現若干共通點。首先，就通話動機，儘管中方未明說，但通話主動方顯然是北京，反映北京主動求和，與急於穩定外部環境。

該人士分析，中國軍事內部不穩，中國軍方高層經歷大規模清洗（40名上將僅剩約2名），雖然表面維持控制，但整體軍事能力已被削弱，處於「氣虛」狀態。再者，地緣政治受挫；中國試圖透過委內瑞拉、伊朗及格陵蘭等地區對美歐造成威脅，卻反遭美國更強力的防堵與嚇阻。

國安人士表示，台灣議題已成為北京官方新聞稿的固定格式，以此作為藉口與談判籌碼；若不提台灣，北京似乎就不知道如何撰寫對外聲明。

該人士分析，以台灣議題作為折衝手段。北京試圖將台灣當作與國際民主社會周旋的「正當理由」，實則是用來遮掩其戰略環境受威脅的窘迫，並藉此向川普政府開出採購支票（如大豆）。

該人士說，北京當局營造掌控假象。北京在同一天內接見台灣在野黨、與俄國總統普丁通話、再致電華府，旨在營造其能「管控台灣情勢」的態勢。

談到戰略核心與未來焦點，國安人士表示，美國戰略底線即是對於「印太島鏈不容侵犯」的戰略利益非常明確且不容商量，北京的讓步（如買大豆）難以動搖此核心。而北京最在意的兩件事「美台軍售」與「台美供應鏈合作」。

美台軍售方面，該人士說，北京極度在意台灣的軍事規劃，認為這會對其海軍部署造成結構性衝擊，正試圖影響台灣內部團體進行杯葛。

而在台美供應鏈合作方面，國安人士說，北京將台美高科技合作視為對中國的「卡脖子」，北京非常介意台美供應鏈的合作，北京希望透過類似的管道，形成對台美合作的全力阻止，研判未來數月將傾力阻止此類合作。

國安人士表示，直到今年4月預期的「川習會」之前，北京會持續上演這套「管控台灣、外部硬朗」的劇本。至於會有多少實質效益，該人士認為，若北京不回到尊重國際戰略軌道的正軌上，這些通話與政治動作難以產生實質的轉變。

國安人士認為，北京在對外互動中持續將台灣議題作為對話元素之一，同時透過經貿讓利與外交接觸並行，目的在於穩定對美關係並爭取戰略空間；然而，美方在印太安全與台海穩定上的核心利益並未出現鬆動跡象。

就台灣立場而言，國安人士指出，台美關係與既有合作機制維持穩定，美方對台承諾亦未改變。台灣方面已重申，台美關係「堅若磐石」，各項合作將持續推進。

