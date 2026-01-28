我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「紐約財政缺口嚴重」 曼達尼將加稅富人

被母從猶他州綁架4名孩童 在歐洲一所孤兒院尋獲

魯比歐：習近平視對台行動為歷史使命 不因外部事件改變

中央社華盛頓28日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國務卿魯比歐。美聯社
美國國務卿魯比歐。美聯社

美國抓捕委內瑞拉前總統馬杜洛，是否影響中共對台行動引發關切。美國國務卿魯比歐今天表示，對台行動是中國國家主席習近平的歷史使命，不會因其他事件改變。他也說，美方高度關注張又俠落馬事件。

魯比歐（Marco Rubio）今天上午赴聯邦參議院外交關係委員會作證，說明美國1月3日夜襲委內瑞拉，抓捕馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動。期間共和黨參議員瑞克茲（Pete Ricketts）詢問，這場行動是否會對共產中國在台灣問題上的行動或意圖產生任何影響，及對中共中央軍委副主席張又俠落馬的看法。

魯比歐回應，抓捕馬杜洛不會牽動中共行動。「台灣問題是習近平的歷史使命。他已經清楚表明這是他想要完成的事情，而這不會因世界上發生的其他事件改變。」

他表示，美國抓捕馬杜洛的行動，確實震撼中國、俄羅斯、伊朗，以及全球所有潛在對手，因為美國是全世界唯一一個有能力完成這項行動的國家。

中共解放軍高層張又俠、劉振立近期被立案調查方面，魯比歐指出，軍方領導層遭整肅是中共過去幾年明顯行為模式之一。北京在軍事上投入了大量資金，而顯然其中有些人貪污挪用這些資金，而中共正試圖處理這個問題。

他說，中共清洗軍方高層屬體制內部議題，不會與美方深入分享或討論相關情況，但這確實是美方高度關注的事情。

瑞克茲指出，馬杜洛被逮捕之後，一個常見的批評是，這會刺激共產中國在台灣採取類似行動。「就我個人而言，這種說法完全與事實相反」。

他說，首先，共產中國根本不在乎國際法或國際規範，他們早就一再證明了這一點，中共對菲律賓的方式就是一例，北京也不認為國際法適用台灣。習近平是否會對台灣採取軍事行動，只取決於他是否相信自己能夠成功奪台。

從這個角度來看，瑞克茲表示，抓捕馬杜洛的行動展現出的戰術熟練度，反而可能讓習近平在是否對台動武一事上更加猶豫。因為儘管解放軍大幅擴充軍備，但仍然缺乏美軍這場行動中所展現出的經驗。而張又俠等確實擁有實戰經驗的解放軍高層，最近又遭到整肅。

就美國與委內瑞拉現階段關係而言，魯比歐說，他預期美國的外交人員將很快重返委內瑞拉。

他表示，恢復的美國代表團「將使我們能夠獲得即時資訊」，並改善與委內瑞拉政府以及「民間社會、反對派成員」的互動。

美國上周任命前尼加拉瓜和宏都拉斯大使杜古（Laura Dogu）為駐委內瑞拉首席外交官，美方也已派出代表團評估大使館情形。

美國之前與多個歐洲及拉丁美洲盟友宣布馬杜洛當選不具合法性，並於2019年3月關閉駐委國大使館及撤離外交人員。

中共 馬杜洛 委內瑞拉

上一則

一洲焦點／明州局勢可望和緩、張又俠事件大到無法透明化

下一則

參議員看台灣兵推轉變 不只守海灘也練持久戰

延伸閱讀

中國學者：習近平疑懼張又俠 先發制人斷然處置

中國學者：習近平疑懼張又俠 先發制人斷然處置
張又俠落馬對兩岸影響？國台辦提了2個「絕不」

張又俠落馬對兩岸影響？國台辦提了2個「絕不」
赴國會作證前 盧比歐對委內瑞拉領導人發出強硬警告

赴國會作證前 盧比歐對委內瑞拉領導人發出強硬警告
啟程訪中 英相：與習近平會晤 不會激怒川普

啟程訪中 英相：與習近平會晤 不會激怒川普

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
明州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃一名37歲男子，民眾聚集現場示威哀悼。（美聯社）

移民官員擊斃1示威者影片曝 死者倒地、探員繼續開火

2026-01-24 20:28

超人氣

更多 >
先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙

先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙
Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？
UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點
0.49元買名牌鞋？Ross清倉降價 需留意這標籤

0.49元買名牌鞋？Ross清倉降價 需留意這標籤
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品