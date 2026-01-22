消息人士：美國與丹麥將重新談判格陵蘭防務協議

美國駐格陵蘭努克領事館。路透

一名熟悉美國總統川普 與北約 秘書長呂特會談情況的消息人士今天向法新社表示，美國與丹麥將重新談判一項於1951年簽署、涉及格陵蘭 的防務協議。

這名消息人士指出，歐洲盟友也將加強北極地區的安全部署；但強調，將美國在格陵蘭（Greenland）的基地置於美國主權之下，並未列入討論。

這名消息人士說：「1951年的協議將會重新談判。」

這項防務協議於2004年更新，已賦予華盛頓擴大部隊部署的自由，前提是必須在事前通知丹麥與格陵蘭當局。

目前，美國在格陵蘭僅設有一座基地—位於該島西北部的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），該基地是美國飛彈防禦系統中的關鍵環節。

川普（Donald Trump）昨天在達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）期間與呂特（Mark Rutte）會談，川普會後宣布已就格陵蘭問題達成未來協議的框架，但所謂協議的具體內容仍相當模糊。

呂特今天表示，會談中形成的一個「工作面向」是「確保中國與俄羅斯無法在經濟或軍事層面上進入格陵蘭」。

川普揚言要取得格陵蘭的言論已嚴重衝擊北約（NATO），並使這個跨大西洋同盟陷入數十年來最嚴重的危機。

在川普以北極地區安全為由表達對格陵蘭的企圖後，一些歐洲國家主張北約應在北極地區啟動一項任務，以加強該區域的安全。