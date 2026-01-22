我的頻道

含仇恨言論…接獲電郵炸彈威脅 紐約大學嚴加戒備

預防冬季癢 醫生建議把握沐浴後3分鐘

消息人士：美國與丹麥將重新談判格陵蘭防務協議

中央社瑞士達沃斯22日綜合外電報導
美國駐格陵蘭努克領事館。路透

一名熟悉美國總統川普北約秘書長呂特會談情況的消息人士今天向法新社表示，美國與丹麥將重新談判一項於1951年簽署、涉及格陵蘭的防務協議。

這名消息人士指出，歐洲盟友也將加強北極地區的安全部署；但強調，將美國在格陵蘭（Greenland）的基地置於美國主權之下，並未列入討論。

這名消息人士說：「1951年的協議將會重新談判。」

這項防務協議於2004年更新，已賦予華盛頓擴大部隊部署的自由，前提是必須在事前通知丹麥與格陵蘭當局。

目前，美國在格陵蘭僅設有一座基地—位於該島西北部的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），該基地是美國飛彈防禦系統中的關鍵環節。

川普（Donald Trump）昨天在達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）期間與呂特（Mark Rutte）會談，川普會後宣布已就格陵蘭問題達成未來協議的框架，但所謂協議的具體內容仍相當模糊。

呂特今天表示，會談中形成的一個「工作面向」是「確保中國與俄羅斯無法在經濟或軍事層面上進入格陵蘭」。

川普揚言要取得格陵蘭的言論已嚴重衝擊北約（NATO），並使這個跨大西洋同盟陷入數十年來最嚴重的危機。

在川普以北極地區安全為由表達對格陵蘭的企圖後，一些歐洲國家主張北約應在北極地區啟動一項任務，以加強該區域的安全。

