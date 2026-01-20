谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

200多名矽谷員工20日發表聯名信，呼籲科技界執行長勸說川普總統減少移民掃蕩。（路透）

華盛頓郵報報導，任職於谷歌 (Google)、亞馬遜 (Amazon)、TikTok等全球最高市值企業的200多名矽谷員工，20日發表聯名信呼籲科技界執行長勸說川普 總統減少移民掃蕩。信中寫道，科技界大老去年10月就曾遊說川普不要部署聯邦部隊到舊金山，科技界高層這次應該也為明尼阿波里斯等受到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)擴大查緝而引發抗爭與暴力的城市再次發聲。

報導指出，參加連署的員工雖然只占整體科技界人力的極少數，這封聯名信卻是川普第二任期以來，第一次出現由勞工發起的大規模反示威行動，值得注意。川普第一任內，科技界勞工就曾針對某些政策提出反對意見，某些論述獲得科技界領袖支持。

川普第一任內對七個穆斯林國家發布旅遊禁令，蘋果公司(Apple)、亞馬遜等科技公司於2017年對川普政府提告，谷歌共同創辦人布林(Sergey Brin)參加在舊金山機場的抗議活動。

不過，2025年，川普重返白宮的就職典禮，谷歌執行長皮查伊(Sundar Pichai)、臉書(Facebook)創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)等科技巨頭則是觀禮貴賓，科技企業也捐款數百萬元資助白宮宴會廳修建。

從歷史角度看來，矽谷科技圈絕大多數基層員工政治立場比主管階層更加偏左，經常行動迅速發起抗議。

專門研究科技歷史的華盛頓大學(University of Washington)教授瑪格莉特‧奧馬拉(Margaret O'Mara)分析，最近幾波科技界裁員潮，已經讓科技員工的抗爭行動力道削減。她表示，就業市場榮景不再，雇主也不再像過去那般，面對員工抗議時就調整立場。

聯名信發起人、舊金山地區人力仲介顧問安妮·狄默爾(Anne Diemer)說，發起行動旨在表明科技產業並不是全面挺川普。她表示，外界對科技圈存有刻板印象，由於許多科技公司跟ICE簽有合約，以為科技界在移民掃蕩問題上支持川普，「我想表達的是，並不是我們所有人都是這樣」。

聯名信寫道，科技主管應取消ICE合約，並且「公開反對ICE的暴力」。

狄默爾說，220多人在大約一周的時間參加連署，其中140多人公布姓名與服務機構名稱，有6名谷歌員工，3名亞馬遜員工，Meta、TikTok、Salesforce員工各有2名，另外還有諾基亞(Nokia)首席技術架構師、Mozilla資深副總裁及小型科技公司執行長。