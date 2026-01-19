我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

極地寒流襲芝城 體感溫度下探華氏零下25度

採99年租約或波多黎各模式 川普格陵蘭方案本周分曉

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

有線電視新聞網(CNN)19日報導，川普總統致函挪威總理斯托爾(Jonas Gahr Store)指出，沒有獲得諾貝爾委員會(Norwegian Nobel Committee)頒發諾貝爾和平獎之後，已經覺得所作所為「不必再只是考慮和平」。報導指出，川普在訊息裡透露了沒有拿到諾貝爾和平獎與想要取得格陵蘭之間的關聯。

公共電視網(PBS)首先報導川普致函挪威總理的內容之後，獲得挪威方面證實。

川普在信中寫道，自己阻止了至少8場戰爭，但挪威卻沒有頒獎諾貝爾和平獎，「我不再覺得有義務純粹只是考慮和平，雖然和平永遠會是最主要的考量，但我現在可以思考什麼對美國才是最好以及適當的」。

斯托爾證實收到川普來信，收信時間是他與芬蘭總統史塔布(Alexander Stubb)共同對川普加徵關稅表達反對的不久之後。

斯托爾發表聲明說，已經明確向川普說明，諾貝爾和平獎是由諾貝爾委員會頒發，不是挪威政府。

川普日前表示，從2月1日起，將對反對美國取得格陵蘭的歐洲國家，額外加徵10%關稅。

根據報導，川普寫給斯托爾的訊息中說：「從北約創立以來，我為北約所做的貢獻比其他任何人都多。如今北約也應該為美國盡力才是，除非我們對格陵蘭擁有完全且徹底的控制，否則這個世界不會安全。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

川普 諾貝爾 挪威

上一則

採99年租約或波多黎各模式 川普格陵蘭方案 達沃斯見真章

延伸閱讀

漁翁得利…川普與歐洲鬧翻有助於中國提振出口

漁翁得利…川普與歐洲鬧翻有助於中國提振出口
採99年租約或波多黎各模式 川普格陵蘭方案 達沃斯見真章

採99年租約或波多黎各模式 川普格陵蘭方案 達沃斯見真章
降低生活成本 僅16%共和黨人認為川普「貢獻很大」

降低生活成本 僅16%共和黨人認為川普「貢獻很大」
川普因格陵蘭揚言對歐洲八國加徵關稅 但對歐盟個別懲罰辦得到嗎？

川普因格陵蘭揚言對歐洲八國加徵關稅 但對歐盟個別懲罰辦得到嗎？

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03

超人氣

更多 >
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE