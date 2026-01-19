談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

有線電視新聞網(CNN)19日報導，川普 總統致函挪威 總理斯托爾(Jonas Gahr Store)指出，沒有獲得諾貝爾 委員會(Norwegian Nobel Committee)頒發諾貝爾和平獎之後，已經覺得所作所為「不必再只是考慮和平」。報導指出，川普在訊息裡透露了沒有拿到諾貝爾和平獎與想要取得格陵蘭之間的關聯。

公共電視網(PBS)首先報導川普致函挪威總理的內容之後，獲得挪威方面證實。

川普在信中寫道，自己阻止了至少8場戰爭，但挪威卻沒有頒獎諾貝爾和平獎，「我不再覺得有義務純粹只是考慮和平，雖然和平永遠會是最主要的考量，但我現在可以思考什麼對美國才是最好以及適當的」。

斯托爾證實收到川普來信，收信時間是他與芬蘭總統史塔布(Alexander Stubb)共同對川普加徵關稅表達反對的不久之後。

斯托爾發表聲明說，已經明確向川普說明，諾貝爾和平獎是由諾貝爾委員會頒發，不是挪威政府。

川普日前表示，從2月1日起，將對反對美國取得格陵蘭的歐洲國家，額外加徵10%關稅。

根據報導，川普寫給斯托爾的訊息中說：「從北約創立以來，我為北約所做的貢獻比其他任何人都多。如今北約也應該為美國盡力才是，除非我們對格陵蘭擁有完全且徹底的控制，否則這個世界不會安全。」

