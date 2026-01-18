我的頻道

習近平提「盲人摸象」 向外國使節坦言中國發展不均

濱崎步憶在中國無觀眾仍開唱 「生涯最棒演唱會」

川普和平理事會傳設10億元門檻 白宮否認出資說法

中央社華盛頓17日綜合外電報導
川普特使威科夫（後左）與國務卿魯比歐。（美聯社）
彭博（Bloomberg News）昨天引述一份章程草案報導，美國川普政府希望各國支付10億美元，才能留在其所設立的「和平理事會」。

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布加薩走廊（Gaza Strip）「和平理事會」（Board of Peace）成立，這是美國支持終結加薩走廊戰火計畫第2階段關鍵部分。

彭博報導指出，川普將擔任和平理事會的首任主席，而每個成員國的任期自章程生效日起不得超過3年，是否續任將由主席決定。

路透無法立即核實彭博報導內容。

美國白宮則稱該報導「具誤導性」，並表示加入和平理事會並無最低出資要求。

白宮在X平台上表示：「相關作法僅向對和平、安全與繁榮展現高度承諾的夥伴國家，提供永久成員資格。」

針對路透相關的詢問，美國國務院表示，相關資訊可參考川普及其特使威科夫（Steve Witkoff）此前於社群媒體發布、關於和平理事會的貼文。根據路透，這些貼文中並未提及任何金額。

