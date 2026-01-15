我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美台達關稅協議 稅率15% 台半導體業加碼投資5000億

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

美台達關稅協議 稅率15% 台半導體業加碼投資5000億

編譯茅毅／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國商務部長盧特尼克。路透
美國商務部長盧特尼克。路透

美國商務部15日宣布，美國與台灣達成1項長期尋求的貿易協議。該協議將讓台灣輸美商品的關稅稅率降至15%，並使台灣半導體公司為其在美國的營運加碼5000億美元資金。

美國商務部說，美台貿易協議將驅動美國半導體業的「大規模回流」。

根據白宮準備15日宣布的美台貿易協議條款，台灣輸美商品的關稅，將從此前的20%，降至和去年達成的美日貿易協議及美韓貿易協議相同水準（15％）。

台灣科技業也將承諾直接投資至少2500億美元，以擴大在美國的先進半導體、能源及人工智慧（AI）營運。台灣還同意為了進一步投資美國半導體供應鏈，提供2500億美元的信用擔保。

白宮概述美台貿易協議的聲明並未明確提及台積電，但上述安排顯然暗指這家全球首屈一指的AI晶片製造商。

美台貿易協議消弭台美間的1大爭點。數月以來，台灣官員一直表示接近達成協議，但始終沒實現。在1支由幾位台灣最高階官員組成的代表團訪問華府，和幾位美國總統川普的代表敲定最終該協議後不久，該協議就對外宣布。

美台貿易協議的架構也規定，台灣輸美汽車零組件、木材、木料與木製品徵收的特定產業關稅上限為15%。根據上述聲明，台灣製的輸美學名藥將免徵進口稅。

另外，台灣半導體將獲未來的關稅減免。台灣半導體公司在美國建廠期間，將能免關稅進口相當於現有產能2.5倍的產品；完工後，免關稅上限則降至1.5倍。

貿易協議 關稅 白宮

上一則

伊朗未處決抗議人士 部分美軍撤離中東

延伸閱讀

美將對輝達超微等部分晶片徵25%關稅 南韓密切關注

美將對輝達超微等部分晶片徵25%關稅 南韓密切關注
民調：7成受訪民眾認為美國不應軍事介入伊朗

民調：7成受訪民眾認為美國不應軍事介入伊朗
丹麥、格陵蘭、美國在白宮3方會談「仍有基本分歧」

丹麥、格陵蘭、美國在白宮3方會談「仍有基本分歧」
最高院可能下周裁決關稅案 若拖到2月底對川普有利

最高院可能下周裁決關稅案 若拖到2月底對川普有利

熱門新聞

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望
咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好
這動作能保命 空服員坐著時「手放腿下」的背後原因

這動作能保命 空服員坐著時「手放腿下」的背後原因
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」