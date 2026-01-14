我的頻道

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

新華社華盛頓14日電
華府的美國國務院大樓外。(路透)
華府的美國國務院大樓外。(路透)

據福斯新聞報導，美國務院將於21日起暫停辦理75個國家的所有簽證，「以打擊那些可能成為公共負擔的申請對象」。

據報導，相關暫停措施21日開始實施，將持續至完成重新評估。美國國務院的一份備忘錄指示領事官員，在重新評估篩選和審查期間，依據現有法律拒絕發放簽證。

完整75個國家清單包含：阿富汗、阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安提瓜和巴布達、亞美尼亞、阿塞拜疆、巴哈馬、孟加拉、巴貝多、白俄羅斯、伯利茲、不丹、波士尼亞、巴西、緬甸、柬埔寨、喀麥隆、佛得角、哥倫比亞、象牙海岸、古巴、剛果民主共和國、多明尼加、埃及、厄立特里亞、衣索比亞、斐濟、甘比亞、喬治亞、迦納、格瑞那達、 瓜地馬拉、幾內亞、海地、伊朗、伊拉克、牙買加、約旦、哈薩克、科索沃、科威特、吉爾吉斯、寮國、黎巴嫩、賴比瑞亞、利比亞、馬其頓、摩爾多瓦、蒙古、蒙特內哥羅、摩洛哥、尼泊爾、尼加拉瓜、奈及利亞、巴基斯坦、剛果共和國、俄羅斯、盧安達、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、 聖文森及格瑞那丁、塞內加爾、獅子山、索馬利亞、南蘇丹、蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、泰國、多哥、突尼西亞、烏干達、烏拉圭、烏茲別克及葉門。

