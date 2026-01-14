我的頻道

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

鮑爾去年7月曾致函參院 細述Fed總部翻新費用

編譯任中原／綜合外電
去年7月，川普總統(左)與聯準會主席鮑爾一起參觀正在進行翻修的聯準會大樓。 （路透檔案照）
去年7月，川普總統(左)與聯準會主席鮑爾一起參觀正在進行翻修的聯準會大樓。 （路透檔案照）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾去年6月25日在參議院針對Fed總部大樓25億美元翻修費用做證兩周半之後，就致函參院，提出支出細節，這使川普政府指他誤導國會並展開刑事調查一事變得複雜。這封共4頁的信函之前並未曝光。

Fed上周末收到兩封由華府美國檢察官辦公室發出的電子郵件，其中並未提到刑事調查。

在鮑爾寫給參院銀行委員會主席史考特（Tim Scott）及民主黨議員華倫的信件中，對參議院的提問做出廣泛的答覆。鮑爾在信件中表示，「理事會（即Fed）相信，讓我們的決定透明化，並透過國會向公眾顯示我們對工作負責，極度重要」。

華倫的發言人並未發表看法，但表示華倫之前對司法部調查行動發表聲明，指川普「濫用（司法部的）權力」，因此Fed要進行捍衛」。

Fed花費25億美元，翻新1930年代所建的總部大樓以及相鄰的建築，比原定預算超支約7億美元。

鮑爾去年6月對參院銀行委員會表示，Fed已經將原計畫之中的一些項目取消，例如人工水景及屋頂露台等，使成本能獲得控制。

鮑爾在7月的信件中表示，「多項因素」推升翻新計畫的成本，包括材料、設備及工資上升，以及「建物產不可預測的情況」，包括石棉、土壤受到毒物汙染，以及地下水位高於預估。

鮑爾在致函參議員10天之後，於7月24日讓川普、史考特及白宮官員巡視翻新工程。

鮑爾上周日表示，Fed已經「做出一切努力，對國會提供翻新計畫的資訊」。

川普已否認他介入司法部的調查。

鮑爾 川普 司法部

還要再等 美最高法院關稅裁定會不會在「這一天」？

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22

