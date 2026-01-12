美對台關稅15% 台積電至少再建5廠…為何談了這麼久？

我的頻道

編譯陳律安／綜合外電
紐時披露台美接近達成貿易協議，台積電將美國至少再建五座晶圓廠。路透
紐時披露台美接近達成貿易協議，台積電將美國至少再建五座晶圓廠。路透

紐約時報引述三名知情人士報導，川普政府正接近與台灣達成貿易協議，將調降對台關稅，並要求台積電大幅加碼在美國的投資。台積電ADR美股12日接近收盤時上漲近3%。

這項已談判數月的協議，目前正進行法律層面的審核，最快可能在本月宣布。知情人士指出，協議將把美國對台灣貨品的關稅稅率降至15%，與日本、南韓的關稅稅率相同。

在台灣方面，川普政府希望台灣增加在美國的半導體製造投資。台灣主導全球晶片生產，這些晶片是電腦與人工智慧所需資料中心的「大腦」。然而，鑒於北京宣稱台灣屬於中國，並主張未來應納入其控制之下，美國對台灣的依賴愈來愈具風險。北京已在台灣周圍進行實彈演習，美國官員與企業高層憂心，一旦中國侵台，恐擾亂電子、汽車與武器的全球供應鏈。

身為全球最具主導地位的晶片製造商，台積電自2020年以來已在亞利桑那州完成一座工廠，第二座正在興建中、預計2028年啟用，並承諾未來數年再建四座。但作為美台貿易談判的一環，台積電同意額外增加至少五座。

美國貿易代表署與美國商務部均未對此發表評論。

美台貿易談判之所以拖延，主因在於雙方對關稅處理方式的歧見。近月來，川普政府宣布與多國達成有限度的貿易安排，試圖重塑美國的貿易關係。川普4月曾短暫在全球推行所謂的「對等關稅」，隨後暫停，並於8月重新實施。

此後，台灣產品進口美國須繳納20%的關稅。不過，美國政府對半導體及多項電子產品給予豁免，並表示這些產業將適用依據232條款、另行發布的國安關稅。

潛在的晶片關稅對台灣與台積電構成直接威脅。半導體占台灣出口逾三分之一，其中價值最高的晶片來自台積電20多座工廠的生產網絡。

台灣政府先前已與美國貿易代表署完成貿易磋商，但仍就232條款關稅與台積電在美國本土的投資計畫，持續與商務部協商。隨著台積電為擴產在亞利桑那州再購入一筆土地，相關談判近日才告一段落。

美國官員表示，在美國進行本土投資的企業將不適用232條款關稅，但這項安排的具體運作方式仍不清楚。

關稅 台積電 川普

