埃克森美孚執行長發言潑冷水 恐遭川普排除在委國投資外

記者顏伶如／即時報導
埃克森美孚執行長伍茲（Darren Woods）。（路透）
埃克森美孚執行長伍茲（Darren Woods）。（路透）

福斯商業新聞12日報導，川普總統11日在空軍一號上對媒體記者說，上周與美國石油巨擘見面時，不喜歡埃克森美孚(ExxonMobil)的發言，可能將埃克森美孚排除於委內瑞拉石油投資的行列之外。

川普9日在白宮接見雪佛龍(Chevron)、康菲石油(ConocoPhillips)、艾克森美孚企業代表，呼籲業者盡快重返委內瑞拉，至少投資千億。埃克森美孚執行長伍茲(Darren Woods)在圓桌會議上發言表示，檢視委內瑞拉現今商業結構與框架，會發現根本「無法投資」(uninvestable)，商業架構及法律體系都要有大幅改革，才能建立可長可久的投資保護機制，委國法律也要修改，這些條件都達到之後，埃克森美孚才會考慮是否前往。

伍茲在會中當面對川普說：「面對任何投資機會，我們都不是抱持短視近利心態。重要的先決條件必須符合，必須是能創造三贏局面的方案。」

川普11日對媒體說，不喜歡埃克森美孚的發言，因為感覺上是在「耍小聰明」(playing too cute)。他說：「我不喜歡埃克森美孚的回應。想要參與的人很多，我可能會排除埃克森美孚。我不喜歡他們的發言。」

埃克森美孚是規模最大的公開上市的國際石油及天然氣企業之一，在委內瑞拉做生意有多年歷史。

伍茲表示，埃克森美孚1940年代就在委內瑞拉投資，委國前總統查維斯(Hugo Chavez)把大型石油企業國營化且扣留外企資產之後，埃克森美孚在2007年跟康菲石油一起退出委內瑞拉。

美國三大石油公司裡目前唯一活躍於委內瑞拉只有雪佛龍。雪佛龍副總裁尼爾森(Mark Nelson)9日在會中表示，公司可以相對快速增加產量。至於雪佛龍是否承諾會在委內瑞拉大手筆投資，尼爾森在會議上公開發言語帶保留。

