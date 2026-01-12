川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

有線電視新聞網(CNN)12日分析，川普政府官員認為美國若取得格陵蘭豐富的天然資源，將可突破中國對稀土金屬的掌控，這些元素對於戰鬥機、雷射及電動車可製造至關重要。然而，現實情況是，阻礙美國開採格陵蘭礦藏的最大原因並不是丹麥的所有權，而是嚴峻的北極氣候。

研究人員評估，格陵蘭天然資源開採難度極高、花費極貴，因為許多礦藏為於北極圈以上的偏遠地區，地面覆蓋約有一哩的極地厚冰，一年當中絕大多數處於黑暗。身為丹麥自治領地的格陵蘭，缺乏開採礦產的基礎設施及人力。

格陵蘭有超過1100個已經獲得指認的礦藏地點，但正在開採的只有兩處，政府核發的採礦許可證累計僅八張。對美國經濟與國家安全來說為重要物資的礦藏地點有600多個。

智庫「北極研究所」(The Arctic Institute)創辦人兼資深研究員洪佩特(Malte Humpert)說，把格陵蘭變成美國稀土工廠的想法根本是科幻小說，簡直瘋狂。

洪佩特說：「還不如去月球開採，從某些角度來看，格陵蘭條件比月球還糟糕。」

川普總統本月稍早在空軍一號上對媒體表示，美國需要格陵蘭，「無論他們喜不喜歡，我們都會採取行動」。不過，過去幾天川普已經淡化格陵蘭的天然資源。

格陵蘭的地名裡雖有「綠」(Green)字，約八成面積卻被冰層蓋住。不管要在北極圈裡採礦或做任何事情，成本都比在地球上其他任何地點多出五到十倍。

格陵蘭與委內瑞拉有著明顯不同點，格陵蘭非常歡迎企業前來經營，長期以來政治穩定。

「格陵蘭商業協會」(Greenland Business Association)執行董事柯德森(Christian Keldsen)接受CNN電話專訪時說，格陵蘭向來對美國投資、與美國合作抱持開放態度，「我看不出美國有接管格陵蘭的必要」。

曾在丹麥國防部任職的「皮特森國際經濟研究所」(Peterson Institute for International Economics)資深研究員吉爾克加德(Jacob Funk Kirkegaard)說，格陵蘭若真有神話故事描述「彩虹盡頭的一桶金」，私人企業早就蜂擁而至，採礦必須投注的大規模前期投資對企業而言非常艱難。

