川普：馬查多如果把諾貝爾獎座給我 我將深感榮幸

美國總統川普。（路透）

川普 總統在8日晚間播出的福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)節目專訪中說，下周將與2025年獲得諾貝爾和平獎的委內瑞拉 反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)見面。川普指出，如果馬查多願意把獎座給他，「我將深感榮幸」。

川普受訪時說，下周將與馬查多會面，「我期待跟她說哈囉」。川普表示，聽說馬查多想要把諾貝爾和平獎座給他。白宮8日晚間並未說明川普與馬查多見面的相關細節。

馬查多本周接受漢尼提訪問時，給予川普高度讚賞。她說，要代表委內瑞拉人民對川普的勇敢行動表示感激。她表示，自從10月之後就沒有再跟川普通話。

委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)被美軍活捉之前的執政尾聲，馬查多一直躲在委內瑞拉，然後出現在奧斯陸，由女兒出面代領諾貝爾獎 。馬查多先前表示，一定會回到祖國，委內瑞拉必須透過選舉產生新任總統。

馬查多對漢尼提表示，美軍逮捕馬杜洛夫妻並帶到紐約面臨毒品恐怖主義起訴之後，委內瑞拉人民希望把諾貝爾和平獎「分享」(share)給川普。她在訪問中說，如果舉行總統大選，自己必定取得壓倒性勝利。

馬杜洛3日被捕之後，委內瑞拉由誰領導受到國際矚目。川普周末期間對媒體記者表示，馬查多掌理委內瑞拉將非常困難，「因為她在國內缺乏支持與尊重，她是個非常好的女人，但不受尊重」。

華盛頓郵報日前報導，兩名接近白宮的消息人士說，川普不願支持馬查多成為新任委國領導人，原因就在她拿了川普渴望獲得的諾貝爾和平獎。消息人士分析，如果馬查多宣布婉拒獲獎，並說「我不能拿獎，因為這個獎是川普的」，「她今天已經當上委內瑞拉總統了」。