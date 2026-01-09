美扣押第5艘油輪 持續施壓委內瑞拉臨時政府

我的頻道

編譯羅方妤／即時報導
圖為停泊在委內瑞拉卡貝略港附近的油輪「班德拉號」，非新聞中的「奧林納號」。 (路透)
圖為停泊在委內瑞拉卡貝略港附近的油輪「班德拉號」，非新聞中的「奧林納號」。 (路透)

華爾街日報報導，美國官員指出，美國海岸防衛隊9日清晨登上第五艘與委內瑞拉有關的油輪，並持續監視其他試圖避開美方封鎖的油輪，這些船隻往返委內瑞拉且受到美方制裁。

官員和航運安全和追蹤公司Vanguard指出，美國海岸防衛隊登上的船隻名為奧林納（Olina）。這艘船先前名為Minerva M，因涉及運輸俄羅斯石油受到美國制裁。美國幾天前也曾扣押一艘懸掛俄國國旗且由俄國海軍護送的油輪，升高美俄緊張局勢。

追蹤國際航運資訊的「海洋交通」（Marine Traffic）網站指出，奧林納號掛的是東帝汶國旗，它去年11月中最後一次回傳位置，是位於委內瑞拉海岸附近。

川普政府近期以扣押油輪行動對委內瑞拉臨時政府施壓，意圖迫使所謂的「黑暗船隊」停止運作。黑暗船隊由約1000艘船組成，透過各種欺瞞手段，暗中運送受制裁的非法石油。

委內瑞拉約70%石油出口仰賴受制裁船隻，以規避美國對該國石油業的制裁。美國司法部正投入更多資源進行扣押行動，並在近幾周擴大相關作業，顯示未來可能有更多船隻遭扣押。

委內瑞拉 石油 俄國

委內瑞拉同意與美合作 川普：取消對委國第二波攻擊

川普：馬查多如果把諾貝爾獎座給我 我將深感榮幸

委內瑞拉同意與美合作 川普:取消對委國第二波攻擊
稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布:取消對委國第2波攻擊
紐時專訪／川普:總統權力唯一限制是「我的道德」
大賣空本尊貝瑞 堅信「煉油股」要抱更久

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟:鈔票毀一生
華爾街日報:中國停止輸日稀土許可審查