眾院通過3支出法案 聯邦政府足以維持運作到9月

記者顏伶如／即時報導
國會眾院8日以397票對28票通過跨黨派支出法案，為聯邦政府與計畫提供截至今年9月的經費。(路透)
國會眾院8日以397票對28票通過跨黨派支出法案，為聯邦政府與計畫提供截至今年9月的經費。(路透)

為了避免聯邦政府本月稍後再度因為預算危機而停擺，眾院8日以397票對28票通過兩黨同意的支出法案，提供經費讓聯邦政府與計畫足以維持運作到今年9月。

眾院通過的包裹法案裡有三項法案，俗稱小型綜合撥款法案(Minibus)，法案內容參眾兩院談判代表本周稍早已經公布。包裹法案包括科學倡議計畫經費及商務部司法部預算；能源及水利發展經費；內政部與環保署預算。

國會必須在1月30日之前為政府主要部門提供預算。聯邦政府歷經美國史上時間最久的關門風波之後，國會議員去年11月通過短期支出法案，讓聯邦政府得以運作。

包裹法案裡的三項法案為某些政府部門提供到9月的預算，並且為另外九項撥款法案暫時延長。

某些保守派國會議員揚言杯葛議程之後，最新版本的支出法案畫分為兩個部分。保守派眾議員對於包裹法案裡的指定撥款(earmarks)提出反對，共和黨德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)便對民主黨選區特定計畫獲得撥款提出強烈抨擊。羅伊也說，自己成功擋下民主黨明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)選區裡某個組織的「無法無天」(outrageous)指定撥款。

為了安撫保守派，眾院共和黨團高層同意把商務部、司法部以及科學計畫的經費與其他兩個法案分割。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導分析，共和黨團的策略讓保守派國會議員有機會對商務部、司法部以及科學計畫的經費投反對票，對於其他措施則可以投贊成票。

商務部、司法部與科學計畫經費最後表決結果是375票贊成，47票反對。包括能源水利發展以及內政部與環保署預算的法案，表決結果則是419票同意，6票反對。

法案分別通過後，眾院接著投票讓法案重新組合，並將最終版本送交參院。參院最快將於下周審議綜合法案，預計參眾兩院未來幾周將盡快推進預算表決。

