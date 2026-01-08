我的頻道

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子支持多元

川普談台灣：中國對台灣怎麼做取決於習 但我會不高興

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普說，中國在台灣問題上的所作所為「取決於」中國國家主席習近平。路透
美國總統川普說，中國在台灣問題上的所作所為「取決於」中國國家主席習近平。路透

紐約時報周四報導，美國總統川普表示，中國在台灣問題上的所作所為「取決於」中國國家主席習近平

川普周三接受紐時採訪時，對於他派遣特種作戰部隊進入委內瑞拉首都加拉加斯抓捕委國總統馬杜洛，是否會被中國或俄羅斯利用，態度顯得很淡定。外界認為美國此舉可能被視為合理化中國以武力犯台的先例，或讓俄羅斯合理化其奪取烏克蘭的行動；俄羅斯總統普亭曾形容烏克蘭是俄羅斯帝國的一部分，歷史可追溯至一千多年以前。

當被問及是否創下未來可能令自己後悔的先例時，川普反駁表示，他對馬杜洛治下委內瑞拉構成的威脅，與習近平看待台灣的方式截然不同。

他談到委內瑞拉時說，那是真實存在的威脅。他說，你沒看到有人湧入中國，並再次重申他一再提出的說法，指馬杜洛把幫派成員送進美國。川普還說，你也沒看到毒品流入中國，沒出現我們所經歷的那些糟糕情況；你沒看到台灣的監獄被打開、人一波波湧入中國；稍後又補充，也沒看到罪犯或其他人湧入俄羅斯。

當記者指出，習近平將台灣視為分離主義威脅時，川普回應說，那取決於他，他會做什麼由他自己決定。但他已經向習近平表達，如果對方那樣做，他會非常不高興，而且他不認為習近平會這麼做，他希望對方不要這麼做。

接著被問到，習近平是否可能藉近期事件，對台灣發動攻擊或進行封鎖時，川普暗示，中國領導人在他擔任總統期間不敢採取這一步。他說，習近平也許會在美國總統換人之後這麼做，但他不認為自己當總統時會發生這種事。

