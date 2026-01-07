我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

限縮H-1B簽證、加收10萬元政策推手是古巴出生學者

美能源部長：將「無限期」掌控委內瑞拉石油銷售

中央社華盛頓7日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國能源部長萊特。路透
美國能源部長萊特。路透

委內瑞拉總統馬杜洛垮台後，如何處理委國龐大的石油儲備引關注。美國總統川普昨天宣布委國臨時政府同意由美國管理3000萬至5000萬桶原油的銷售後，美國能源部長萊特今天進一步指出，美國將「無限期」控制委內瑞拉石油的銷售。

萊特（Chris Wright）今天在高盛公司舉辦能源活動上表示，「我們將銷售委內瑞拉的原油，首先是這些積壓的庫存原油，接著在可預見的未來，我們將無限期地繼續銷售委內瑞拉生產的原油」。

川普（Donald Trump）去年12月中起對委內瑞拉祭出封鎖措施後，委國目前有數百萬桶原油存放於油輪和儲油槽中無法出口。萊特今天也暗示，將取消對委國石油部門的制裁，以促石油出口。

他並指出，美國將「成為供應方」，提供稀釋劑，用於處理委內瑞拉的超重質原油（extra-heavy crude），使其符合運輸標準。

「隨著我們與委內瑞拉政府的合作取得進展，我們將逐步允許該國進口零件、設備與服務，以防止石油產業崩潰、穩定產量，並盡快讓產業重新恢復成長。」

曾擔任石油和天然氣高層的萊特表示，要讓委內瑞拉產量重返歷史高點、超過每日300萬桶的水準，需投入數百億美元的資金又耗時，「但為何不這麼做呢」？

他表示，在中短期內，只需投入少量資金、零件和人力，改造現有設施，就能使產量增加數十萬桶。

法新社今天報導，委內瑞拉號石油儲量占全球1/5，但觀察人士指出，由於基礎設施老舊、油價低迷和政治局勢不穩等問題，委國難以迅速提高產量。

川普昨天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說，委內瑞拉與美國已達成協議，將向美國出口價值高達20億美元的委內瑞拉原油。

「這批原油將按市價出售，而這筆收入將由身為美國總統的我掌控，以確保用於造福委內瑞拉與美國人民。」

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）是否同意交出石油、相關計畫將如何落實，以及法律依據為何，都還不明朗。

北京在過去10年、尤其是2020年美國制裁與委內瑞拉進行石油貿易的公司後，已成為委國石油主要買家。美方和委內瑞拉若談成這項協議，滯留委國的原油將改出口至美國煉油廠，而非中國。

委內瑞拉 石油 川普

上一則

白宮：川普1/9與美國石油公司高層會面 討論委內瑞拉油業計畫

下一則

川普擬禁華爾街投資人炒作住宅 打壓美國房價

延伸閱讀

「沒總統樣子」川普爆妻子不喜歡他跳舞 自辯「我的確當上總統」

「沒總統樣子」川普爆妻子不喜歡他跳舞 自辯「我的確當上總統」
白宮：川普1/9與美國石油公司高層會面 討論委內瑞拉油業計畫

白宮：川普1/9與美國石油公司高層會面 討論委內瑞拉油業計畫
川普再為馬杜洛加罪名「模仿我跳舞」 自曝舞步曾被妻子吐槽

川普再為馬杜洛加罪名「模仿我跳舞」 自曝舞步曾被妻子吐槽
共和黨內有雜音？保羅指葛理漢煽動川普逮捕馬杜洛

共和黨內有雜音？保羅指葛理漢煽動川普逮捕馬杜洛

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控
中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國