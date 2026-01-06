我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

談11月期中選舉 川普：共和黨必須贏否則我會被彈劾

中央社華盛頓6日專電
總統川普。美聯社
總統川普。美聯社

美國將於11月舉行期中選舉，總統川普今天向共和黨國會議員喊話，必須贏得期中選舉，若共和黨輸了，民主黨就會找理由來彈劾他。川普先前在第一個任期內曾2度被當時由民主黨掌握的眾議院彈劾，理由包括煽動判亂。

川普（Donald Trump）今天在日前更名的「川普-甘迺迪中心」參加一場共和黨聯邦眾議員的會議表示：「你們必須贏得期中選舉，如果我們沒有贏…他們就會找理由來彈劾我，我就會被彈劾。」

華府知名的甘迺迪（John F. Kennedy）藝術中心以1963年遇刺身亡的總統甘迺迪命名，於1971年啟用。這座藝術中心日前更名，加入現任總統川普的名字。

川普今天在演說中呼籲共和黨同僚以更加團結一致的方式來打選戰，包括在性別政治、醫療保健和選舉改革等議題上，並向選民推銷川普政府的政策。

重返白宮近一年，川普的施政議程將在今年11月登場的美國期中選舉面臨考驗，屆時聯邦眾議院所有席次及參議院1/3席次都將改選。路透報導，不少美國民眾已因生活成本問題感到憤怒。

儘管川普在演說中預期共和黨將在期中選舉取得「史詩般」的勝利，但他同時也表達對歷史慣例的擔憂，也就是總統所屬的執政政黨通常在期中選舉表現不佳。

川普表示，「他們說，當你贏得總統大選，就會在期中選舉失利。我希望你們能向我解釋，民眾心裡在想什麼」。

到目前為止，眾議院共和黨人大致遵從川普政策要求，包括在支出法案等事務方面，但隨著期中選舉預計11月登場，路透指出，有跡象顯示他們近期開始展現獨立性。例如，眾議院本週可能針對推翻川普上個月所發布的否決令進行表決；該否決令取消了科羅拉多州、猶他州的水利工程計畫，但目前尚不清楚這項行動是否能取得所需的2/3多數票。

川普於2017至2021年第一個任期內，曾2度遭到由民主黨掌握的眾議院彈劾，理由是濫用總統職權、妨害國會調查烏克蘭「電話門」，以及在2021年1月6日美國國會大廈暴動事件後，被控煽動叛亂。不過，這2起彈劾案隨後都在參院遭到否決。

美國總統彈劾程序分兩階段且難度高，眾議院先表決是否提彈劾，過半數通過後再提交參議院。參院的門檻相對較高，需2/3的人同意才能通過彈劾。

眾議院共有435個席次，參院則有100席次，共和黨目前在兩院皆擁有微弱多數優勢。

川普 彈劾 期中選舉

上一則

一洲焦點／川普對委內瑞拉的「門羅主義」 改變全球局勢

延伸閱讀

一洲焦點／川普對委內瑞拉的「門羅主義」 改變全球局勢

一洲焦點／川普對委內瑞拉的「門羅主義」 改變全球局勢
川普要求委內瑞拉新領袖採取親美措施 驅逐反美勢力

川普要求委內瑞拉新領袖採取親美措施 驅逐反美勢力
1/3民眾支持襲擊委國川普支持率回升…今日你應知道5件事

1/3民眾支持襲擊委國川普支持率回升…今日你應知道5件事
川普再發覬覦格陵蘭言論 歐洲領袖聯合聲明挺丹麥

川普再發覬覦格陵蘭言論 歐洲領袖聯合聲明挺丹麥

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？
華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了
好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購
2026年星座×血型運勢排行 天蠍座A型豐收年、這2星座獨佔前10

2026年星座×血型運勢排行 天蠍座A型豐收年、這2星座獨佔前10
南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒