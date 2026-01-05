我的頻道

快訊

馬杜洛搭機赴曼哈頓法院出庭…今日你應知道5件事

彭博：習近平若對台動兵 代價恐遠高於川普動委內瑞拉

新聞幕後╱活捉馬杜洛 川普清晨4點半接了紐時記者來電

記者顏伶如／即時報導
示意圖。（美聯社檔案照）
示意圖。（美聯社檔案照）

川普總統3日清晨4時21分在社群媒體宣布，美國已經逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)。為了採訪川普周末期間的佛州行程，紐約時報白宮記者佩吉(Tyler Pager)當時住在西棕櫚灘(West Palm Beach)市中心區的居家酒店(Residence Inn)。川普宣布消息後不到10分鐘，佩吉4時30分打電話給川普，電話響了三聲，川普親自接聽。

佩吉後來接受紐約時報「時報內幕」(Times Insider)訪問，談到這段採訪經過時說，3日清晨被遠在委內瑞拉採訪的同事庫爾馬納耶夫(Anatoly Kurmanaev)在編採團隊群組發送的簡訊吵醒，通報首都卡拉卡斯(Caracas)遭到轟炸。

佩吉立即跟消息來源發送簡訊，確認究竟發生什麼事，由於軍事行動還在進行中，白宮官員與其他政府官員都不願評論，以免節外生枝。

佩吉表示，採訪小組大約一年來持續報導川普政府對馬杜洛政府施壓，先前曾經報導川普政府高層正在草擬計畫逮捕馬杜洛，「所以當轟炸消息一傳出，我們馬上覺得肯定是美國出手了」。他說，川普4時21分在「真實社群」(Truth Social)發文寫道馬杜洛夫妻雙雙被捕，證實了採訪小組的推測。

至於為何打電話給川普，並獲得川普親自接聽是否感到意外？佩吉表示：「我直接打電話給他，他就接了。我並沒有覺得太意外，因為總統使用電話的習慣已經有很多報導，他經常親自接聽媒體記者的電話。」

佩吉說：「川普接電話時說『哈囉』，我馬上切入主題，表明是紐約時報記者，想詢問美軍行動的問題。」

佩吉表示，雖然有川普的手機號碼，但從來不曾打電話，這是第一次撥打，媒體記者要想直接打電話給川普，門檻其實很高，因此撥電話前有先徵詢紐約時報華府分社主任史蒂文森(Dick Stevenson)。

佩吉表示，川普宣布消息的第一時間，雖然想到有很多消息想問，但打電話給川普時只抓住兩個重點：展開軍事行動之前是否尋求國會授權？委內瑞拉的下一步是什麼？

佩吉指出，在與川普簡短的電話交談裡，川普對於接到來電並未抱怨，但也沒有明確回答問題，僅表示幾個小時後在記者會上將有更多說明。他說，電話歷時僅50秒，期間提問四個問題，然後川普就掛斷電話了。

彭博：習近平若對台動兵 代價恐遠高於川普動委內瑞拉

