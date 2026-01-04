我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男接受毒品矯治獲提前出獄 兩個月後涉弒母

美軍攻擊毀損委內瑞拉民宅 官方暫未公布罹難人數

美軍攻擊毀損委內瑞拉民宅 官方暫未公布罹難人數

中央社卡拉卡斯4日綜合外電報導
委內瑞拉首都卡拉卡斯附近小鎮居民表示，美軍抓捕總統馬杜洛行動造成當地部分民宅受損或遭到摧毀。(路透)
委內瑞拉首都卡拉卡斯附近小鎮居民表示，美軍抓捕總統馬杜洛行動造成當地部分民宅受損或遭到摧毀。(路透)

委內瑞拉首都卡拉卡斯附近小鎮數位居民今天告訴路透，日前美軍抓捕總統馬杜洛行動造成當地部分民宅受損或遭到摧毀。官方通報有人喪生，但是目前為數不詳。

路透報導，50歲計程摩托車司機馬洛拉（Jonatan Mallora），以及他的鄰居、年輕小販阿爾瓦雷茲（Angel Alvarez）表示，3日清晨他們被住家社區內爆炸聲響驚醒。當地位在卡拉卡斯以北約31公里的拉圭拉州（La Guaira）。

委內瑞拉當局表示，美軍攻擊波及拉圭拉州、卡拉卡斯，以及毗鄰的米蘭達州（Miranda）和阿拉瓜州（Aragua），造成包括軍人、平民和大部分馬杜洛（Nicolas Maduro）維安團隊在內的人員死亡。但死傷數字目前尚未公布。

美軍攻擊鄰近一所海軍學院時，馬洛拉和阿爾瓦雷茲居住的羅慕洛加耶哥斯區（Romulo Gallegos neighborhood）受到波及。

馬洛拉站在屋頂已經遭到摧毀的自家公寓廢墟中說：「孩子們能夠保住小命純屬僥倖。」他表示，他和24歲女兒、22歲兒子及時逃離，均未受傷。

阿爾瓦雷茲檢視因彈片而受損的自宅牆壁和水塔，慶幸家中還有備用水槽，而且房子沒有像馬洛拉家那樣嚴重受損。在水源不穩定的國家，水塔不可或缺。

阿爾瓦雷茲回憶聽見巨大聲響後，自己於慌亂中在住處來回奔跑說：「我們真的不知道該怎麼辦…這種被攻擊的經歷，我絕不希望任何人遇到。我們能活下來，簡直是奇蹟。」

馬杜洛 委內瑞拉 北約

上一則

美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐「畢生夢想」就是古巴倒台

延伸閱讀

美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐「畢生夢想」就是古巴倒台

美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐「畢生夢想」就是古巴倒台
美逮馬杜洛 沈政男嗆賴清德：要不要出來譴責美國罵川普

美逮馬杜洛 沈政男嗆賴清德：要不要出來譴責美國罵川普
馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認
美軍抓捕馬杜洛 北韓譴責侵犯主權違反國際法

美軍抓捕馬杜洛 北韓譴責侵犯主權違反國際法

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點
2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶
傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎
周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注