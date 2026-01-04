我的頻道

川普：委國新領袖若「不做正確的事」將有慘痛代價

川普：委內瑞拉新領袖若「不做正確的事」將有慘痛代價

中央社華盛頓4日綜合外電報導
川普總統(前)。(歐新社)
川普總統(前)。(歐新社)

在美軍扣押委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普今天警告，若委內瑞拉臨時領導人羅德里格斯不配合美方，將會「付出巨大的代價」。

法新社報導，川普接受「大西洋月刊」（The Atlantic）短暫電話採訪時指出：「如果她（指羅德里格斯）不做正確的事，她將會付出巨大的代價，可能比馬杜洛（Nicolas Maduro）還要嚴重。」

美軍於當地時間3日清晨攻擊委內瑞拉首都卡拉卡斯，轟炸軍事目標並將馬杜洛及其妻子帶往紐約，兩人面臨聯邦毒品走私相關指控。

川普政府表示，只要包括開放美國投資委內瑞拉龐大原油儲備等華府目標能夠實現，願意與馬杜洛政府其他成員合作。

川普發出警告之際，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已獲委內瑞拉最高法院和軍方確認為臨時總統。

長期反對美國在海外進行國家建構和政權更替的川普昨天表示，美國將「治理」委內瑞拉。

他今天告訴大西洋月刊：「重建或者政權更迭，你想稱它什麼都好，總比現在的狀況好。」

「就委內瑞拉而言，重建不是壞事。這個國家已經爛透了，它是一個徹底失敗的國家，這個國家在各方面都是災難。」

這位79歲共和黨籍總統也重申他常提出的要求，主張北大西洋公約組織（NATO）盟國丹麥自治領土的格陵蘭（Greenland）應該成為美國一部分。

當被問到美軍在委內瑞拉的行動對格陵蘭發出何種信號時，川普告訴大西洋月刊：「他們要自己去理解，我真的不知道…但我們確實需要格陵蘭，絕對需要。我們為防衛而需要它。」

委內瑞拉 川普 馬杜洛

委內瑞拉總統為何被送往紐約？2020年被紐約起訴未到案

美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐「畢生夢想」就是古巴倒台

美逮馬杜洛 沈政男嗆賴清德：要不要出來譴責美國罵川普

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

委內瑞拉總統為何被送往紐約？2020年被紐約起訴未到案

川普繞過國會用兵委內瑞拉 民主黨人批如「伊拉克2.0」

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

