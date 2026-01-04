我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

久坐壓力大陽氣不足、小寒體感更冷 中醫師：早睡晚起顧臟腑

川普突襲「斬首」馬杜洛政權 美國行動是否合法？

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普3日證實大規模打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦。圖為川普當日在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會。美聯社
美國總統川普3日證實大規模打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦。圖為川普當日在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會。美聯社

路透報導，美軍於美東時間3日凌晨大規模突襲委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦。美國總統川普事後召開記者會稱，委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已宣誓就職並願意與華府合作。

影片來源：聯合新聞網

但美聯社報導，川普記者會後，羅德里格斯在全國演說中表達嚴厲譴責，稱美國行徑「野蠻」、「非法且不正當綁架」馬杜洛，攻擊委國主權。

她還說，委國已準備好「捍衛」自己的國家，呼籲美國立即釋放馬杜洛，並稱馬杜洛是「委內瑞拉唯一的總統」。

川普政府突襲委國、「斬首」馬杜洛政權

根據美國司法部，馬杜洛2020年已遭紐約法院起訴，控罪包括密謀毒品恐怖主義、密謀運送古柯鹼、持有機槍和毀滅性裝置及密謀持有前述裝置危害美國；接下來將在美國受審。

美國總統川普3日在記者會上則指控委國「偷走」美國石油利益，並表示打算暫時接管委內瑞拉，但未交代細節。

路透引述國際法專家指出，川普政府一方面把行動定位為「執法逮捕」，一面又鋪陳美國接管委內瑞拉，因而讓法律定位自相矛盾。東北大學憲法學者保羅（Jeremy Paul）直言：「不能先說是執法，轉頭又說要接管國家，這根本不合理。」

川普政府未通報國會 整起行動是否合法？

美國國會握有宣戰權，但總統作為三軍統帥，歷任政府常以「有限規模、符合國家利益下」主張可動武；川普幕僚長威爾斯曾稱，若在委國授權地面行動需國會同意，國務卿魯比歐則透露這起行動事前未通報國會。

國際法原則禁止對外用武，僅限安理會授權或自衛等例外。

法律專家認為毒品走私與幫派暴力屬刑事犯罪，不足以構成可正當化軍事回應的武裝衝突。哥倫比亞大學學者瓦克斯曼（Matthew Waxman）說，僅憑刑事起訴無權以武力推翻外國政府，政府可能改以「自衛」理論支撐；美國自2019年起也未承認馬杜洛為合法領導人。

美政府逮捕外國領袖有先例 華府難被實質追究

 

美國政府過去曾在海外逮捕刑事嫌犯，但多半取得當地同意；儘管華府稱馬杜洛不具正當性，卻未承認任何可授權其逮捕馬杜洛的委國替代領袖。

較接近先例的是1989年美國逮捕巴拿馬前獨裁者諾瑞嘉（Manuel Antonio Noriega），當時美方以其涉毒遭起訴、且巴國部隊殺害美兵為由動武，並承認另一名候選人為合法領袖。

另有宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）2022年被引渡赴美、涉毒定罪判45年，後於去年12月獲川普赦免。

法律專家認為，即便美方行動不合法，國際法缺乏有效執行機制，美國也難被實質究責。憲法學者保羅直言，難想像有任何法律機構能對美國政府施加實際後果。

馬杜洛 川普 委內瑞拉

上一則

CIA靠內線、匿蹤無人機隊掌握作息 馬杜洛吃什麼都知道

下一則

川普對委成北京樣板？美前官員：解放軍沒經驗 對台採暗殺更可能成功

延伸閱讀

馬杜洛愛用華為 曾讚華為手機連美國人也無法竊聽

馬杜洛愛用華為 曾讚華為手機連美國人也無法竊聽
影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」
美軍斬首委國政權裡應外合內幕曝光 行前川普送1句祝福

美軍斬首委國政權裡應外合內幕曝光 行前川普送1句祝福
AP：斡旋加薩未果 調停俄烏無功 川普又發動新外交爭端

AP：斡旋加薩未果 調停俄烏無功 川普又發動新外交爭端

熱門新聞

委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎