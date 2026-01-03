參聯會主席爆抓捕馬杜洛細節 籌備數月、動用逾百架飛機

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（左）與川普出席記者會。（美聯社）

美國對委內瑞拉 發動「大規模打擊」，並已逮捕委國總統馬杜洛及其妻子。美軍參謀首長聯席會議主席凱恩今天表示，這場拘捕行動歷經數月的規劃與反覆演練，過程涉及逾150架飛機，包括戰機、轟炸機、偵搜機及無人機。

外媒稍早報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今天凌晨傳出多起爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，包含軍事設施在內的一些區域出現停電狀況。

美國總統川普 （Donald Trump）隨後於「真實社群」發文宣布，美方已逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，正將兩人押送離境。數小時後，川普於佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會說明相關細節，一同在場的還包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）及凱恩（Dan Caine）。

凱恩表示，美軍依照總統川普的命令，並應美國司法部 請求，昨天深夜起執行這項拘捕行動，將被起訴的馬杜洛及其妻子繩之以法。這項行動是數月規劃及反覆演練的成果，是一項「只有美軍才能執行的任務」。

他指出，這項行動涉及超過150架飛機從西半球多個不同基地起飛、密切協調，為了在維持戰術奇襲要素的情況下，將一支攔截部隊送入卡拉卡斯市中心。參與這場行動的軍機包括F-22、F-18、F-35戰機，以及E-2空中預警機、B-1轟炸機和無人機等。

凱恩表示，馬杜洛及其妻子當場放棄抵抗，並在司法部的拘押下被帶走，美軍以專業與精準度提供協助，過程沒有任何美方人員傷亡。

川普稍早接受美國福斯新聞（Fox News）電話訪問表示，自己即時觀看美軍特種部隊在突襲行動中抓捕馬杜洛的過程，還說馬杜洛夫婦兩人正被美國軍艦帶往紐約，兩人將在那裡接受司法審判。

川普還透過自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發布一張押解照片，照片中馬杜洛身穿運動服、戴著眼罩。他並寫道，馬杜洛在美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）上。

美國司法部指出，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等針對美國的罪行指控，馬杜洛夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。