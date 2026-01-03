美抓捕馬杜洛行動籌畫數月 反覆演練…川普4天前批准

我的頻道

世界新聞網╱即時報導
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）
3日(周六）凌晨4時21分，川普總統在其「真相社群」平台發文宣稱：美國已執行一項大膽行動，成功擒獲委內瑞拉總統馬杜洛及其夫人。

路透報導，此舉雖出人意料，但據知情人士透露，這項美國近年最複雜的行動計畫已籌畫數月，並包含詳細的實戰演練。

美國精銳部隊（包括陸軍三角洲特種部隊）打造了馬杜洛安全屋的精確複製品，反覆演練如何攻破這座戒備森嚴的住所。

據一位知情人士透露，中情局自8月起便派駐小型團隊在當地，成功掌握馬杜洛的生活作息模式，使抓捕行動得以無縫執行。

另兩名消息人士向路透透露，該情報機構還擁有接近馬杜洛的線人，負責監控其行蹤，並能在行動展開時精準定位其所在位置。

在各項準備就緒後，川普於四天前批准行動，但軍事與情報規劃人員建議他等待更佳的天氣條件與更少的雲層覆蓋。

周六凌晨，抓捕馬杜洛任務正式啟動。川普在佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園，在顧問團隊環繞下觀看行動直播。

這場歷時數小時的行動細節，是根據四位知情人士的訪談及川普本人透露的內容所整理。

「我執行過不少成功的行動，但從未見過如此規模的行動，」任務完成數小時後，川普對福斯新聞表示。

