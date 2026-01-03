美逮捕馬杜洛 學者：實踐新版門羅主義鞏固美洲秩序

馬杜洛及其夫人在委內瑞拉首都加拉加斯2025年11月21日出席活動的檔案照。 （新華社）

美國總統川普 於美東時間3日凌晨宣布，已逮捕委內瑞拉 總統馬杜洛夫婦，並將兩人押送離境。專家分析，川普落實新版「國家安全戰略 」所言在西半球保持主導地位，實踐21世紀版門羅主義鞏固美洲秩序，展現不容其他國家干涉美洲。

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）當地時間3日凌晨2時接連傳出爆炸聲，目擊者看見市內軍事基地冒煙，川普（Donald Trump）稍後於社群媒體指出，美國對委內瑞拉發動「大規模攻擊」，逮獲馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，並將兩人押送離境。

白宮去年12月發布川普政府的「國家安全戰略」（National Security Strategy），載明「美國必須在西半球保持主導地位，這是我們安全與繁榮的必要條件。唯有如此，美國才能在這個區域於必要的時間、地點，自信地展現力量。」

國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社記者採訪指出，美國此次行動在政治與戰略層面，是實踐新版國家安全戰略，強調美洲是美洲人的美洲，不容其他外國勢力干涉，落實「門羅主義川普版」，且美洲事務牽涉美國本土安全，將成為美國優先處理的議題。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑認為，川普此次行動呼應「國家安全戰略」內容，代表國安戰略對當今美國政府而言，不僅是書面文字，而是會具體成為行動指導，當美國穩定中、南美洲之時，可觀察是否有更多餘力來應對印太和歐洲事務。

國安戰略學者、開南大學副校長陳文甲表示，川普政府果斷出手並成功抓捕馬杜洛，其意義遠超過單一軍事或司法行動，而是美國重新確立西半球秩序主導權的關鍵一步；因為馬杜洛長期被指涉及毒品犯罪、操控選舉，並積極引入中國與俄羅斯勢力，讓委內瑞拉成為域外強權滲透拉美的重要節點。

陳文甲指出，川普政府選擇以直接逮捕行動，取代多年來效果有限的制裁與外交施壓，明確傳達出美國不再容忍威權政權於「自家後院」挑戰美國安全利益；從戰略角度看，這是21世紀版門羅主義的具體實踐、不是殖民主義回潮，而是以維護區域穩定，以及阻斷中俄擴張介入，重申美國在西半球、甚至在全世界不可取代的「單一領導」地位。

至於軍事層面，林穎佑表示，美軍展現了標準的斬首作戰，如同1989年、時任美國總統老布希（George H.W. Bush）政府派遣超過2萬美軍入侵巴拿馬逮捕強人諾瑞嘉（Manuel Noriega），這再次提醒各國，美國為了自身國家利益會動用部隊，具有殺雞儆猴之效，但其他國家能否如法炮製美國的軍事行動，利用斬首作戰突襲他國，仍存在許多的不確定性。

蘇紫雲認為，美國在此次行動展現精準掌握情報能力，採閃電突襲的行動，在可能沒有損失或損失輕微情況下，一舉逮捕馬杜洛夫婦，體現「情報是美國最重要的戰略資產」。

陳文甲指出，美國向全球釋放清楚戰略信號，就是在川普領導下，美國具備隨時將軍事優勢轉化為實際政策成果的能力，不僅對拉美威權政權形成震懾，也對倚賴中俄撐腰的政權發出警告，即美國仍是唯一能快速與精準改變戰略現實的強大力量。