我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

美航空公司禁飛加勒比海部分空域 數百航班取消

美逮捕馬杜洛 學者：實踐新版門羅主義鞏固美洲秩序

中央社台北3日電
馬杜洛及其夫人在委內瑞拉首都加拉加斯2025年11月21日出席活動的檔案照。 （新華社）
馬杜洛及其夫人在委內瑞拉首都加拉加斯2025年11月21日出席活動的檔案照。 （新華社）

美國總統川普於美東時間3日凌晨宣布，已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將兩人押送離境。專家分析，川普落實新版「國家安全戰略」所言在西半球保持主導地位，實踐21世紀版門羅主義鞏固美洲秩序，展現不容其他國家干涉美洲。

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）當地時間3日凌晨2時接連傳出爆炸聲，目擊者看見市內軍事基地冒煙，川普（Donald Trump）稍後於社群媒體指出，美國對委內瑞拉發動「大規模攻擊」，逮獲馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，並將兩人押送離境。

白宮去年12月發布川普政府的「國家安全戰略」（National Security Strategy），載明「美國必須在西半球保持主導地位，這是我們安全與繁榮的必要條件。唯有如此，美國才能在這個區域於必要的時間、地點，自信地展現力量。」

國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社記者採訪指出，美國此次行動在政治與戰略層面，是實踐新版國家安全戰略，強調美洲是美洲人的美洲，不容其他外國勢力干涉，落實「門羅主義川普版」，且美洲事務牽涉美國本土安全，將成為美國優先處理的議題。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑認為，川普此次行動呼應「國家安全戰略」內容，代表國安戰略對當今美國政府而言，不僅是書面文字，而是會具體成為行動指導，當美國穩定中、南美洲之時，可觀察是否有更多餘力來應對印太和歐洲事務。

國安戰略學者、開南大學副校長陳文甲表示，川普政府果斷出手並成功抓捕馬杜洛，其意義遠超過單一軍事或司法行動，而是美國重新確立西半球秩序主導權的關鍵一步；因為馬杜洛長期被指涉及毒品犯罪、操控選舉，並積極引入中國與俄羅斯勢力，讓委內瑞拉成為域外強權滲透拉美的重要節點。

陳文甲指出，川普政府選擇以直接逮捕行動，取代多年來效果有限的制裁與外交施壓，明確傳達出美國不再容忍威權政權於「自家後院」挑戰美國安全利益；從戰略角度看，這是21世紀版門羅主義的具體實踐、不是殖民主義回潮，而是以維護區域穩定，以及阻斷中俄擴張介入，重申美國在西半球、甚至在全世界不可取代的「單一領導」地位。

至於軍事層面，林穎佑表示，美軍展現了標準的斬首作戰，如同1989年、時任美國總統老布希（George H.W. Bush）政府派遣超過2萬美軍入侵巴拿馬逮捕強人諾瑞嘉（Manuel Noriega），這再次提醒各國，美國為了自身國家利益會動用部隊，具有殺雞儆猴之效，但其他國家能否如法炮製美國的軍事行動，利用斬首作戰突襲他國，仍存在許多的不確定性。

蘇紫雲認為，美國在此次行動展現精準掌握情報能力，採閃電突襲的行動，在可能沒有損失或損失輕微情況下，一舉逮捕馬杜洛夫婦，體現「情報是美國最重要的戰略資產」。

陳文甲指出，美國向全球釋放清楚戰略信號，就是在川普領導下，美國具備隨時將軍事優勢轉化為實際政策成果的能力，不僅對拉美威權政權形成震懾，也對倚賴中俄撐腰的政權發出警告，即美國仍是唯一能快速與精準改變戰略現實的強大力量。

川普 委內瑞拉 國家安全戰略

上一則

新聞背景╱美國對委內瑞拉軍事威脅和打擊時間線

下一則

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

延伸閱讀

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
「已證實身在美國」俄羅斯：強烈敦促美釋放馬杜洛

「已證實身在美國」俄羅斯：強烈敦促美釋放馬杜洛
川普：抓捕馬杜洛有美軍受傷 直升機被擊中

川普：抓捕馬杜洛有美軍受傷 直升機被擊中
阿根廷總統挺美逮捕馬杜洛 重申美洲自由區域安全

阿根廷總統挺美逮捕馬杜洛 重申美洲自由區域安全

熱門新聞

國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
美國總統川普，攝於去年5月24日。（路透）

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

2026-01-03 06:13
2023年5月，在德州哈林根，移民局以「美國法典第42卷」遣返來自瓜地馬拉的無證客。(美聯社)

川普政府允公衛為由拒絕申庇者入境 12/31生效

2025-12-30 05:23
川普政府緊縮移民取得美國綠卡資格，移民律師警告，即使和美國公民結婚也不保證可以獲得綠卡。（路透）

婚姻關係嚴審… 美公民配偶未同住 難拿到綠卡

2026-01-03 05:56

超人氣

更多 >
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
2026年4星座運勢翻盤 天蠍遇靈魂伴侶、他在職場如魚得水

2026年4星座運勢翻盤 天蠍遇靈魂伴侶、他在職場如魚得水