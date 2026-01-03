新聞背景╱美國對委內瑞拉軍事威脅和打擊時間線

2025年12月10日馬杜洛及其夫人在委內瑞拉首都加拉加斯參加活動的檔案照。（新華社）

美國總統川普 美國東部時間3日凌晨證實，美軍對委內瑞拉 發動大規模軍事打擊，並抓獲委內瑞拉總統馬杜洛。

以下是自2025年8月7日以來美國對委內瑞拉進行軍事威脅和打擊的時間線：

——2025年8月7日，美方懸賞5000萬美元緝拿馬杜洛。這一金額相比此前翻番。美方宣稱其涉嫌通過犯罪組織向美國輸送毒品。

——2025年8月20日，據美國媒體報道，川普以「打擊拉美販毒集團」為由，在鄰近委內瑞拉的加勒比海水域部署一支兩棲艦隊。

——2025年9月2日，川普稱，美軍在南加勒比海襲擊一艘「從委內瑞拉出發的運毒船」，打死11人。

——2025年9月11日，馬杜洛宣布啟動「獨立200計畫」，在全國284個「前線」地點部署軍隊、警察和民兵。

——2025年10月6日，《紐約時報》報道稱，美方已決定「關閉與委內瑞拉的所有外交接觸渠道」。

——2025年10月15日，川普說，他已授權美國中央情報局 在委內瑞拉開展秘密行動，並聲稱五角大廈正考慮在委內瑞拉領土內發起「反毒」打擊。

——2025年10月26日，美軍導彈驅逐艦「格雷夫利」號停靠特立尼達和多巴哥（特多）首都西班牙港。特多與委內瑞拉隔帕里亞灣相望，海岸線間隔最近處僅約10公里。

——2025年11月11日，美國海軍發表聲明說，美軍最大航空母艦「傑拉爾德·R·福特」號率領的航母打擊群當天抵達美軍南方司令部責任區，部署在加勒比海。

——2025年11月11日，馬杜洛簽署《整體防禦指揮法》，並下令組建多個由公民、軍人和政府官員組成的綜合防禦司令部，以應對可能發生的「武裝衝突」。

——2025年11月13日，美國國防部長赫塞斯宣布，美軍在西半球發起打擊「毒品恐怖分子」的軍事行動，代號為「南方之矛」。

——2025年11月21日，美國聯邦航空局向多家重要航空公司發出警告，鑑於「安全局勢惡化」以及「委境內和周邊軍事活動加強」，任何民航客機飛越委內瑞拉領空都會「面臨危險境況」，各航企需「謹慎行事」。

——2025年11月29日，川普在社交媒體發文說，委內瑞拉上空及周邊空域「被視為全面關閉」。

——2025年11月30日，川普證實與馬杜洛近期通過電話。《邁阿密先驅報》援引消息人士的話報道說，白宮在電話中要求馬杜洛立即辭職，以換取他和家人安全離開委內瑞拉。

——2025年12月9日，《邁阿密先驅報》報道，兩架美國F-18戰機進入委內瑞拉領空，並在委領空內停留了至少40分鐘。

——2025年12月10日，川普說，美軍在委內瑞拉附近海域扣押了一艘油輪。

——2025年12月16日，川普下令對所有進出委內瑞拉的受美國制裁油輪實施「全面徹底的封鎖」，宣布把馬杜洛政府列為「外國恐怖組織」，宣稱要強化對委軍事圍困，「直到美國拿回此前被委內瑞拉奪走的全部石油、土地和其他資源」。

——2025年12月17日，美軍南方司令部在其官網上發布消息說，「南方之矛」聯合特遣部隊在國際水域對一艘「被認定為恐怖組織的船隻」實施打擊，打死船上4人。

——2025年12月18日，美軍南方司令部發布消息說，美軍「南方之矛」聯合特遣部隊在東太平洋對兩艘「被認定為恐怖組織的船隻」實施打擊，打死5人。

——2025年12月19日，據美國媒體報道，川普在接受採訪時說，不排除與委內瑞拉開戰的可能性。

——2025年12月20日，美國國土安全部長諾姆證實，美國海岸警衛隊在委內瑞拉附近海域扣押了一艘油輪。

——2025年12月22日，川普再次向馬杜洛施壓，稱自己的目標是迫使馬杜洛下台。

——2025年12月23日，委內瑞拉全國代表大會一致通過《保護航行和貿易自由免受海盜行為、封鎖和其他國際非法行為侵害法》。

——2025年12月29日，美軍南方司令部發布消息說，美軍「南方之矛」聯合特遣部隊在東太平洋對一艘「被認定為恐怖組織」的「販毒船」實施打擊，打死2人。

——2025年12月29日，川普說，美國在對委內瑞拉行動中襲擊了一處「大型設施」。據美國有線電視新聞網報道，美國中央情報局當月早些時候對委內瑞拉沿海一處港口設施實施了無人機打擊，這是已知的美國首次對委內瑞拉境內目標發動襲擊。

——2025年12月31日，美軍南方司令部發布消息說，美軍「南方之矛」聯合特遣部隊12月30日對3艘所謂「販毒船」實施打擊，打死至少3人。「南方之矛」聯合特遣部隊12月31日打擊了兩艘所謂「販毒船」，打死船上5人。

——2026年1月3日，2時左右，新華社記者在委內瑞拉首都加拉加斯聽到當地上空傳出多聲巨響。委內瑞拉政府發表官方公告，強烈譴責美國現政府對委內瑞拉領土和人民實施「極其嚴重的軍事侵略」，並宣布在全國範圍內實施國家緊急狀態。

——2026年1月3日，川普通過社交媒體發文說，美國成功對委內瑞拉實施大規模打擊，已抓獲馬杜洛及其夫人並將他們帶離委內瑞拉。