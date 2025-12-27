美國空襲奈及利亞 一文解析複雜背景出手時機

我的頻道

中央社奈及利亞拉哥斯27日綜合外電報導
美軍與奈及利亞政府合作，對奈及利亞西北部的「伊斯蘭國」武裝分子發動攻擊。圖為人們聚集在奈及利亞賈柏村(Jabo)一處可見燒焦的草地。(路透)
美國25日對在西非國家奈及利亞西北部活動的聖戰組織「伊斯蘭國」（IS）據點發動空襲，外界對其戰略及行動細節仍有諸多疑問。以下是法新社整理目前已知資訊。

有誰參與？

最先宣布空襲的是美國總統川普（Donald Trump），引發奈及利亞民眾擔憂國家主權可能遭到侵犯。但其後兩國表明雙方皆參與行動，並已獲奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）同意。

根據奈及利亞新聞部長伊德瑞斯（Mohammed Idris）說法，這場空襲是在「奈及利亞軍方全面參與下」執行。

誰是目標？

奈及利亞境內有數個武裝團體。華府稱其行動是鎖定與伊斯蘭國有關聯的武裝分子。美軍非洲司令部（US Africa Command）則僅表示有數人傷亡，但未提供確切打擊目標相關細節。

據奈及利亞方面說法，遭到打擊的是伊斯蘭國恐怖分子在索科多州（Sokoto）坦加扎（Tangaza）地方政府區（Local Government Area，LGA）的包尼（Bauni）森林內2處重大陣地。

然而，分析家質疑選中的空襲地點是西北部的索科多州，因為當地「土匪」武裝幫派問題比聖戰分子更大，後者甚至可能未被擊中。奈及利亞多年來聖戰組織叛亂威脅事實上主要來自東北部。

奈及利亞外交部長指出，索科多州有數個恐怖組織和武裝幫匪，並點名「伊斯蘭和穆斯林支持組織」（JNIM）、「伊斯蘭國西非省」（ISWAP）、拉庫拉瓦（Lakurawa）和馬穆達（Mahmuda）等團體在當地的活動。

不過，奈及利亞產業安全與平安事務同業公會（Association of Industrial Security & Safety Operators of Nigeria）會長艾克霍穆（Victoria Ekhomu）說，若要打擊聖戰組織，不該是對受影響最小的地區，而更想當然耳的目標是東北部的波諾州（Borno），那裡是奈及利亞聖戰衝突核心區。

空襲經過

根據奈及利亞政府說法，美國是用死神（Reaper）大型無人機發射導向飛彈，而這些無人機是部署在「幾內亞灣（Gulf of Guinea）的海上平台」。

阿布加（Abuja，奈及利亞首都）表示，有些彈藥殘骸掉落在索科托州坦布瓦爾（Tambuwal）地方政府區的賈柏村（Jabo），以及西部瓜拉州（Kwara）的1間飯店附近，皆無平民受傷。

伊斯蘭國在奈及利亞發展情況

奈及利亞東北部自2009年以來一直有聖戰組織叛亂，是由博科聖地（Boko Haram）和其對手分支組織伊斯蘭國西非省所發動；但在西北部也已有其他幾個團體建立勢力，其中有些和東北部的聖戰分子有關聯。

近來一些研究人員認為，索科多州主要聖戰組織拉庫拉瓦與「伊斯蘭國沙赫爾省」（Islamic State Sahel Province，ISSP）這個組織有關，後者主要活躍於奈及利亞鄰國尼日與馬利。

此外，10月在奈及利亞和貝南（Benin）邊界發生的1起攻擊行動，是非洲沙赫爾地帶另個強大聖戰團體、隸屬蓋達組織（Al-Qaeda）的伊斯蘭和穆斯林支持組織宣稱其戰士所犯下，令人日益擔憂其在奈及利亞站穩腳跟。

美國出手時間點

川普10月和11月突然將矛頭指向奈及利亞，指控其政府縱容對基督徒的「種族滅絕」。如此說法遭到阿布加和獨立分析家否認，他們指奈及利亞境內衝突多樣並時而重疊，且遭到殺害的平民不限基督徒，也有穆斯林。

美方經過數週情報蒐集，包括公開來源情報分析家追蹤到利用偵察飛行，最後選在耶誕節當天動手，可能別具意義。

安全事務分析家菲立普（Brant Philip）在社群媒體平台X的發文暗示，這個時間點具有象徵性，代表「美國在奈及利亞的正式行動展開」。他寫道：「這場空襲的作戰成果雖然有限，但預期很快會有大量行動。」

