美宣布對中晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了

編譯盧思綸／即時報導
美國貿易代表署12月23日宣布，將對中國輸美半導體加徵關稅，但把啟動時間延後到2027年6月。(路透)
彭博資訊報導，美國貿易代表署12月23日宣布，將對中國輸美半導體加徵關稅，但把啟動時間延後到2027年6月。美方表示，實際稅率會在實施日之前至少30天對外公告。華府這番先宣布、後實施的做法，被視為川普政府試圖在川習會後的貿易休兵背景下穩定對中關係。

美國貿易代表署（USTR）發表聯邦公報公告指出，自公告日2025年12月23日起18個月內，對中國輸美晶片的新增關稅先維持0%；待到2027年6月23日才會調升，且新稅率將於實施日前至少30天公布。

這項公告指控中國「以取得半導體產業主導地位為目標的作為不合理，並對美國商務造成負擔或加以限制，因此可據此採取行動」，並補充，美方接下來會持續追蹤這項措施是否奏效、相關爭議有沒有出現解方進展，並視情況決定是否再加碼採取其他作法。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應美方公告表示，中國仍反對「濫用關稅」，並強調全球半導體供應鏈是由市場動態與企業選擇所形塑。

這項決定源自拜登政府任內、2024年12月針對中國輸美晶片啟動的301條款調查，依法當局須在調查展開後12個月內公布結果；當時外界本就預期，相關處置將在川普第2任期內拍板推進。

彭博報導指出，這波潛在新關稅鎖定的是中國製「基礎型晶片」，也就是傳統晶片或成熟製程半導體。這類晶片雖不如人工智慧領域所需的先進晶片尖端，但應用面廣泛，涵蓋汽車、飛機、醫療器材與電信等領域。

美國貿易代表署列出的可能課稅項目包括二極體、電晶體、原矽、電子積體電路等原料或零組件投入品；目前不適用於含有中國晶片的成品，例如電腦與智慧型手機。

