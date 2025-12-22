我的頻道

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是這幾類人

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是這幾類人

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

編譯周芳苑／即時報導
哈塞特接受訪問時表示，明年凡是加班的勞工、年長者，或者有小費收入的人，都將獲得巨額的退稅。圖為堪薩斯州一家燒烤餐廳。(路透)
哈塞特接受訪問時表示，明年凡是加班的勞工、年長者，或者有小費收入的人，都將獲得巨額的退稅。圖為堪薩斯州一家燒烤餐廳。(路透)

白宮國家經濟會議(National Economic Council,NEC)主席哈塞特(Kevin Hassett)21日表示，受到川普總統實施「又大又美法」(One Big Beautiful Bill)的時機所影響，明年春季全美將獲史上最高額退稅，依賴小費或加班費的人受惠最大。

被視為聯準會主席熱門人選的哈塞特說，「又大又美法」夏季中期才通過，許多影響去年的稅收變化未反映在今年初填寫的稅表上，會在明年春季報稅時反映，助長退稅增加。該法取消小費和加班費的課稅，這類員工明春報稅時預計將因此有數千元退稅。

哈塞特在接受《福斯周日新聞》（Fox News Sunday）主持人布里姆（Shannon Bream）訪問時表示，「新的一年有非常多的好消息，因為你們將會看到史上最大的一次退稅季。『又大又美法』已在7月通過。你知道，國稅局（IRS）沒有時間更改所有表格，因此現在凡是加班的勞工、年長者，或者有小費收入的人，都將獲得巨額的退稅。」

哈塞特補充，政府明年初將大規模宣傳，敦促人們儘早報稅，以確保領到應得的所有退稅款。

白宮國家經濟會議主席哈塞特表示，受到川普總統實施「又大又美法」的時機所影響，明年...
白宮國家經濟會議主席哈塞特表示，受到川普總統實施「又大又美法」的時機所影響，明年春季全美將獲史上最高額退稅。（美聯社）

哈塞特的言論正值美國民眾近期對生活負擔能力的憂慮升高之際。川普總統在17日的一場演說中表示，他上任時面臨的是相當艱困的經濟局勢，而自第二任期開始以來，他已成功降低了許多商品的成本。

「在過去的 11 個月裡，我們為華盛頓帶來的正面改變，比美國歷史上任何一屆政府都還要多，」川普在演說中表示，「從來沒有出現過這樣的情況，我想大多數人都會同意這一點。」

在近期一項福斯新聞民調中，略低於半數的登記選民認為，川普應該更加關注高物價問題。

當受訪者被要求從清單中選出川普「目前應該更加關注的一個議題」時，42% 的人選擇了「高物價」，其次是「醫療保健」，佔 19%。

對於川普的演說，眾議院少數黨領袖、紐約州民主黨眾議員傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）回應稱，「川普讓美國人民的處境變得更糟，他拒絕承認那些完全由他一手造成的關稅，已讓一般美國人的生活成本每年增加了數千美元。」

