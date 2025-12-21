美軍在委內瑞拉附近 追緝第3艘「黑暗艦隊」油輪

國軍直升機飛越一艘油輪上方。(路透)

官員今天告訴路透，美國海岸防衛隊正在委內瑞拉 附近的國際水域追緝一艘油輪。如果這次行動成功，將是本周末以來第2起、近兩周內第3起類似行動。

報導指出，一位美國官員表示：「美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）正積極追緝一艘受到制裁、屬於黑暗艦隊（dark fleet），並參與委內瑞拉規避制裁活動的船隻。該船懸掛偽造旗幟，已被發布司法扣押令。」

另一位官員指出，這艘油輪正受到制裁，不過迄今尚未被登船檢查。官員補充，可能有多種攔截形式，包括船隻或飛行器接近目標船舶進行監控。

不願具名的這些官員未透露行動具體地點，也未說明追緝的是哪艘船。白宮 今天未立即回應置評請求。

川普總統上周宣布，對所有受到制裁的油輪進出委內瑞拉實施「封鎖」。

川普對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施加的壓力行動包括在區域內升高軍事部署，以及在這個南美國家附近的太平洋和加勒比海對被指控運毒的船隻執行20多次軍事打擊。這些攻擊至少已造成100人死亡。

白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天在電視專訪中表示，被扣押的前兩艘油輪是在黑市運作，並且為受制裁國家提供石油 。

他在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目中說：「所以我不認為，美國這邊民眾需要擔心這些船被扣押會導致油價上漲。這只是幾艘船，而且都是黑市船隻。」

不過一位石油交易員告訴路透，22日亞洲市場恢復交易時，這些扣押行動可能導致油價略微上漲。

▼收聽一洲焦點Podcast：