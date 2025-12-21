我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因

中國巨型使館倫敦建案待決 北京在英外交足跡引關注

美軍在委內瑞拉附近 追緝第3艘「黑暗艦隊」油輪

中央社華盛頓21日綜合外電報導
國軍直升機飛越一艘油輪上方。(路透)
國軍直升機飛越一艘油輪上方。(路透)

官員今天告訴路透，美國海岸防衛隊正在委內瑞拉附近的國際水域追緝一艘油輪。如果這次行動成功，將是本周末以來第2起、近兩周內第3起類似行動。

報導指出，一位美國官員表示：「美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）正積極追緝一艘受到制裁、屬於黑暗艦隊（dark fleet），並參與委內瑞拉規避制裁活動的船隻。該船懸掛偽造旗幟，已被發布司法扣押令。」

另一位官員指出，這艘油輪正受到制裁，不過迄今尚未被登船檢查。官員補充，可能有多種攔截形式，包括船隻或飛行器接近目標船舶進行監控。

不願具名的這些官員未透露行動具體地點，也未說明追緝的是哪艘船。白宮今天未立即回應置評請求。

川普總統上周宣布，對所有受到制裁的油輪進出委內瑞拉實施「封鎖」。

川普對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施加的壓力行動包括在區域內升高軍事部署，以及在這個南美國家附近的太平洋和加勒比海對被指控運毒的船隻執行20多次軍事打擊。這些攻擊至少已造成100人死亡。

白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天在電視專訪中表示，被扣押的前兩艘油輪是在黑市運作，並且為受制裁國家提供石油

他在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目中說：「所以我不認為，美國這邊民眾需要擔心這些船被扣押會導致油價上漲。這只是幾艘船，而且都是黑市船隻。」

不過一位石油交易員告訴路透，22日亞洲市場恢復交易時，這些扣押行動可能導致油價略微上漲。

▼收聽一洲焦點Podcast：

委內瑞拉 石油 白宮

上一則

川普關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

延伸閱讀

Fed下任主席人選將出爐 華府和華爾街展開激烈遊說戰

Fed下任主席人選將出爐 華府和華爾街展開激烈遊說戰
美軍再扣委內瑞拉1油輪 川普提名出身特戰的新南方司令

美軍再扣委內瑞拉1油輪 川普提名出身特戰的新南方司令
失業率大增 股市早盤平淡…哈塞特豁出去了狂強調獨立性

失業率大增 股市早盤平淡…哈塞特豁出去了狂強調獨立性
川普點名華許、哈塞特競逐Fed主席 利率政策「應該聽我意見」

川普點名華許、哈塞特競逐Fed主席 利率政策「應該聽我意見」

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元
照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽
柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇