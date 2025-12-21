川普關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

我的頻道

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 接近君主集權

編譯吳孟真／綜合外電
關稅導致人造聖誕樹漲價，美國許多消費者今年改買真樹。(路透)
關稅導致人造聖誕樹漲價，美國許多消費者今年改買真樹。(路透)

美國總統川普關稅措施衝擊進口聖誕飾品銷售，卻幫助美國聖誕樹農在與人造樹長達數十年的競爭中收復失土，也為歷經艱困一年的美國農業帶來難得喜訊。

英國金融時報（Financial Times）報導，美國每年進口約60億美元的聖誕裝飾品，87%來自中國，但今年進口商必須負擔10%-145%的關稅，稅率視貨品抵達美國的日期而定。

人造樹進口商National Tree Company執行長巴特勒指出，一棵大型、擬真的人造樹如今要價多達500美元，遠高於真樹的150至200美元。他說，關稅使人造樹價格提升10%-15%，但消費者此時正在縮減非必要支出。

美國俄勒岡州聖誕樹農布洛斯（Bill Burrows）表示，他供應的一些零售商指出，消費者今年改買真樹，「因為（人造樹）漲價，且出現供應吃緊問題」。布洛斯的客戶包含獨立分銷商、大型連鎖零售店，也出口中國、墨西哥和加拿大。

產業團體真聖誕樹委員會（RCTB）表示，多數聖誕樹農今年沒有漲價。相較下，儘管人造樹推銷者主張他們的產品可用好幾年，但也承認，隨著美國消費者勒緊褲帶，假樹已經變得比較難賣。

加州人造聖誕樹與節慶飾品零售商Balsam Hill執行長哈曼（Mac Harman）說，今年美國銷量下滑5%-8%，其他國家卻增長多達30%。他也表示，由於關稅導致成本增加，已著手裁員並減少進口產品數量。

聖誕樹農受惠之際，其他美國農民卻面臨日益嚴峻的財務壓力。今年4月，美國農作物最大進口國中國，為報復川普關稅，一度暫停進口美國農產品，觸發所謂的「農業末日」（farmageddon）。

