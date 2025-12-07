赫塞斯：確保中方無法主宰美及盟友 美無意改變台灣現狀

赫塞斯在加州錫米谷舉行的「雷根國防論壇」發表主題演說。(路透)

美國國防部長赫塞斯 6日表示，美國將以實力而非對抗來嚇阻中國，並尋求力量平衡；美國在印太地區的嚇阻不是為了支配中國，而是要確保中方無法主宰美國或其盟友。他也說，華府 無意改變台灣現狀。

中央社報導，赫塞斯在加州錫米谷舉行的「雷根國防論壇」發表主題演說表示，五角大廈的四大工作主軸為維護美國本土和西半球的安全；以實力而非對抗來嚇阻中國；提高美國盟友與夥伴的防務分擔；強化美國國防工業基礎。

對於中美關係，赫塞斯說，川普 政府追求穩定的和平、公平貿易及相互尊重的關係。

赫塞斯表示，美國總統川普和中國國家主席習近平明年互訪的安排，提供雙邊關係持續進展的機會。國防部秉持同樣方針，擴大和中國人民解放軍的溝通管道，以避免衝突降低緊張。

強調區域平衡 非遏制中國發展

對於以實力而非對抗來嚇阻中國，赫塞斯指出，這個目標「追求的不是支配，而是力量平衡」，能讓所有國家共享印太和平的力量平衡，使印太地區貿易能開放且公平流動，「我們會保持強大，但不會有不必要的對抗」。

赫塞斯表示，如同他今年稍早在新加坡「香格里拉對話」所說，美國「不是要扼殺中國成長，不是要支配或羞辱中國，也沒有要改變台灣現狀」。

他說，美國在印太地區利益重大，美國和盟友在印太會有足夠部署，以平衡中國日漸增長的力量，確保盟友不會輕易受到軍事挑釁影響，「我們在印太地區的嚇阻並非為了支配中國，而是要確保他們無法支配我們或我們的盟友」。

赫塞斯說，美國將確保美軍在必要時，能於第一島鏈及整個印太地區維持持續作戰能力，「強大到侵略不會被考慮，讓和平成為首選並得以維持」，這就是「拒止性嚇阻」，以確保川普在任何談判中都能站在實力基礎上，維護印太和平。

新版國安策略 對外政策定調重錘

《華爾街日報》報導，白宮新國安戰略對於華府和北京之間的競爭改採較溫和策略，淡化中美意識形態分歧，視經貿為兩國關係核心。值得注意的是，該文件在討論台灣地位時，仍沿用「戰略競爭」等措辭，但拜登政府時期「視中國為美國最大挑戰」、「美國不支持台灣獨立」等說法，均被刪除。

川普政府新版《國家安全戰略》，強調台灣在地緣政治與全球半導體產業鏈的重要性，必須全力威懾北京。國安局前局長李翔宙指出，華府把台灣的安全地位抬得很高，但帳單也開得很貴；台方是否將在兩大霸權的對抗下，陷入與烏克蘭一般的「被配合、妥協」命運，值得深究。

李翔宙說，這分報告是川普第二任期對外政策的定調重錘，明顯對台海及亞太區域局勢發展將產生絕對關鍵影響，報告對「第一島鏈」、「南海」及「台灣」篇幅顯著增加，但過去美方慣用「反對」（oppose）單方面改變台海現狀，這次改為「不支持」（does not support），這樣的措辭轉變，隱含著美國從主動反對，轉為被動不支持，代表承諾強度的弱化。