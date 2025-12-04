侵犯言論自由 紐約時報告國防部

華盛頓郵報的記者古柏日前打包離開五角大廈時，將各家媒體的名牌保留下來。（美聯社）

紐約時報 4日表示，美國國防部 日前針對新聞報導提出的一系列新規定，已侵犯美國憲法第一修正案賦予記者的權利，故將提起訴訟狀告五角大廈 。

紐時指出，五角大廈的政策已構成「違反憲法第一修正案有關言論與新聞自由的條文」，其將於4日向華盛頓特區的美國地方法院提出訴訟。紐時的一名資深律師說，紐時曾與其他新聞機構討論聯合訴訟的可能性，最終還是決定單獨提出訴訟。

五角大廈日前公布一份長達21頁的新規定，要求記者簽名遵守。這份文件已於10月生效，其內容限制記者在五角大廈內的活動範圍，還規定不得報導「未經官方授權」的消息。

紐時指出，五角大廈新規定目的在「關上大門」，阻止像紐時這樣的新聞機構秉持無畏、公正態度調查與報導國防部及其領導層行為。紐時聲明說，「我們將堅決捍衛這些權利，就像我們長期以來對歷屆政府的調查與問責一樣」。

五角大廈官員說，進入軍事設施是一種特權，必須遵守相關規定，這項政策「旨在防止洩密，避免有損作戰安全與國家安全」。

這項規定是國防部長赫塞斯限制媒體的最新措施。新措施草案最早於9月出爐，修改後於10月6日公布。幾乎所有五角大廈駐點記者都拒絕接受，一周後約數十名記者交出記者證撤離五角大廈，不過這些媒體仍持續報導軍事新聞。國防部隨後將撤離媒體的新聞室收回，轉給支持川普的保守派媒體。