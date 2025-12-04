我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5年懸案突破…1月6日前夕國會大廈炸彈嫌犯被捕

小紅書平台涉詐欺案過多無改進回應 台灣將封鎖一年

侵犯言論自由 紐約時報告國防部

編譯江昱蓁／即時報導
華盛頓郵報的記者古柏日前打包離開五角大廈時，將各家媒體的名牌保留下來。（美聯社）
華盛頓郵報的記者古柏日前打包離開五角大廈時，將各家媒體的名牌保留下來。（美聯社）

紐約時報4日表示，美國國防部日前針對新聞報導提出的一系列新規定，已侵犯美國憲法第一修正案賦予記者的權利，故將提起訴訟狀告五角大廈

紐時指出，五角大廈的政策已構成「違反憲法第一修正案有關言論與新聞自由的條文」，其將於4日向華盛頓特區的美國地方法院提出訴訟。紐時的一名資深律師說，紐時曾與其他新聞機構討論聯合訴訟的可能性，最終還是決定單獨提出訴訟。

五角大廈日前公布一份長達21頁的新規定，要求記者簽名遵守。這份文件已於10月生效，其內容限制記者在五角大廈內的活動範圍，還規定不得報導「未經官方授權」的消息。

紐時指出，五角大廈新規定目的在「關上大門」，阻止像紐時這樣的新聞機構秉持無畏、公正態度調查與報導國防部及其領導層行為。紐時聲明說，「我們將堅決捍衛這些權利，就像我們長期以來對歷屆政府的調查與問責一樣」。

五角大廈官員說，進入軍事設施是一種特權，必須遵守相關規定，這項政策「旨在防止洩密，避免有損作戰安全與國家安全」。

這項規定是國防部長赫塞斯限制媒體的最新措施。新措施草案最早於9月出爐，修改後於10月6日公布。幾乎所有五角大廈駐點記者都拒絕接受，一周後約數十名記者交出記者證撤離五角大廈，不過這些媒體仍持續報導軍事新聞。國防部隨後將撤離媒體的新聞室收回，轉給支持川普的保守派媒體。

五角大廈 國防部 紐約時報

上一則

向習近平示好？ 每日郵報稱川普強迫FBI停追共諜案

延伸閱讀

布碌崙華社 為香港祈福加油

布碌崙華社 為香港祈福加油
美軍擊沉運毒船再炸死倖存者 防長以「戰爭迷霧」辯護：我沒看到

美軍擊沉運毒船再炸死倖存者 防長以「戰爭迷霧」辯護：我沒看到
紐時：赫塞斯行事不留餘地 漸成川普大包袱

紐時：赫塞斯行事不留餘地 漸成川普大包袱
CNN分析：美軍擊船事件後赫塞斯想壓新聞卻未奏效

CNN分析：美軍擊船事件後赫塞斯想壓新聞卻未奏效

熱門新聞

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
華府國民兵遇襲反應，川普政府要嚴審嚴批新移民的各種申請程序與福利申領。財政部長貝森特日前表示明年起要切斷所有非公民的政府援助。(美聯社)

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

2025-12-01 05:15
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯