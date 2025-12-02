戴爾夫婦豪捐62億元 助美國兒童啟動「川普帳戶」

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
億萬富翁戴爾（左起）、妻子蘇珊與川普總統2日在白宮羅斯福廳，為兒童「川普帳戶」舉行記者會。(美聯社)
億萬富翁戴爾（左起）、妻子蘇珊與川普總統2日在白宮羅斯福廳，為兒童「川普帳戶」舉行記者會。(美聯社)

戴爾科技創辦人兼執行長、億萬富翁戴爾與妻子蘇珊（Michael and Susan Dell）2日承諾捐贈62.5億美元，為全美2500萬名10歲以下兒童提供誘因，鼓勵他們申請川普總統稅收與支出法案中新設立的兒童投資帳戶。

衛報報導，戴爾夫婦的捐款規模空前，過去25年極少有單筆慈善捐款超過10億美元，更罕見出現數十億美元的個案。戴爾夫婦在「慈善星期二」（GivingTuesday）宣布捐款，稱其為美國兒童領域史上最大筆個人捐贈。另一特殊之處在於，這筆錢將透過由美國財政部設立、並由私人公司管理的投資帳戶運作。

這項計畫被稱為「川普帳戶」（Trump Account），尚未正式推出，但已於7月4日隨川普簽署法案入法。川普政府先前已表示，計畫為2025年至2028年間出生的每名兒童向其「川普帳戶」存入1000美元，帳戶內的資金必須投資於指數基金，以追蹤整體股市表現。

在戴爾夫婦宣布捐款的數小時後，川普於白宮舉行的記者會上表示：「你可以說，川普帳戶將是第一個真正屬於每位美國兒童的信託基金，允許家庭成員、雇主、企業以及慷慨的捐助者投入資金，使其投資並增值。」他接著說：「投資將被投入，而這筆投資將持續增值。我們希望如此，對吧？我們希望，但是會的。」他還表示將親自向川普帳戶捐款。

根據富比士估計，戴爾的身家為1480億美元。他表示，已與其他「富有的美國人」商談，希望他們也能共襄盛舉，並說：「我們的捐款將涵蓋大多數10歲以下，但不包含在聯邦計畫中的兒童，也就是0至2歲的孩子。」

戴爾夫婦將透過他們的捐款，向每位符合資格的兒童投資帳戶存入250美元，而其他孩子的家庭則需自行決定是否存入資金。當孩子年滿18歲時，他們可提取帳戶資金，用於教育、購屋或創業。美國財政部計畫於2026年7月4日啟動這些帳戶。戴爾表示，他們希望藉此紀念美國獨立250周年。

戴爾夫婦希望，他們的捐款能鼓勵家庭申領帳戶，並自行投入更多資金，即使是小額，也能隨著時間與股市一起成長。

