我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

中國半官方智庫「南海戰略態勢感知」（SCSPI）在微博上發布最新航跡圖，指美國海軍「尼米茲號」航空母艦17日穿越菲律賓民都洛海峽（Mindoro Strait）離開南海的同一天，「華盛頓號」打擊群經巴士海峽進入南海，形成經典「一進一出」態勢。

環球網援引美國海軍協會網站（USNI）報導，截至21日，「華盛頓號」航艦打擊群正在打撈兩架美墜毀軍機的地點附近活動。「南海戰略態勢感知」分析，華盛頓號可能是提供美軍打撈船安全維護以及後勤支援，並凸顯美軍在印太地區維持高強度存在的戰略決心。而「尼米茲號」航艦在經歷至少一次延期部署後返回母港。

根據衛星訊息及船舶自動識別系統（AIS）資料，華盛頓號航艦攜打擊群--提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦「史莫斯號（USS Robert Smalls CG-62）」與勃克級（Arleigh Burke class）驅逐艦「米利厄斯號（USS Milius DDG-69）」、「肖普號（USS Shoup DDG-86）」等船艦，14日結束與韓國的聯合海上軍演後，就直奔南海而來。

尼米茲號於10月26日下午在南海國際水域發生罕見雙機連續墜毀事件，一架MH-60R「海鷹」（Sea Hawk）直升機和一架F/A-18F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰鬥機在南海相繼墜毀。一度傳言停留當地近半個月的尼米茲號，已藉由水下機器人及探路者級（Pathfinder-class）測量船完成定位打撈，但美國海軍第7艦隊發言人科默少校20日表示，美軍派出「保障級」（Safeguard-class）救援打撈船「薩爾沃號（USNS Salvor，T-ARS-52）」，正在現場執行打撈行動。

中國半官方智庫「南海戰略態勢感知」（SCS Probing Initiative...
中國半官方智庫「南海戰略態勢感知」（SCS Probing Initiative，SCSPI）在微博上發布最新航跡圖，指美國海軍「尼米茲號」航空母艦17日穿越菲律賓民都洛海峽（Mindoro Strait）離開南海的同一天，「華盛頓號」打擊群經巴士海峽進入南海，形成經典「一進一出」態勢。（圖／取自「南海戰略態勢感知」）

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

微博 新航

上一則

川普重整能源部 擴大石油開採 引加州、佛州反彈

下一則

MAGA眾議員格林宣布辭職 川普回應：這是好事

延伸閱讀

法官裁定終止華盛頓國民兵部署 川普政府可提上訴

法官裁定終止華盛頓國民兵部署 川普政府可提上訴
川普暗示對委內瑞拉動武 美軍力部署概況一覽

川普暗示對委內瑞拉動武 美軍力部署概況一覽
美日菲南海「多邊海上合作行動」軍演 提升集體防衛能力

美日菲南海「多邊海上合作行動」軍演 提升集體防衛能力
NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
川普總統(中)今年3月到國會進行聯席演說時，眾議員格林(戴紅帽者)趨前歡迎他。(美聯社)

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

2025-11-15 11:01
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04
「川習會」後，中國修復中美之間的人文交流。圖為早前北京首都機場警察協助一名美國遊客填寫入境登記卡。(新華社)

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

2025-11-16 04:56

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海