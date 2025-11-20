我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

美國務院發聲挺日本 反對武力脅迫改變台海現狀

中央社華盛頓20日專電
美國國務院。(路透)
日相高市早苗的「台灣有事」言論，引發中國在經濟、旅遊等多方面反制。美國國務院今天主動表示，對美日同盟的承諾堅定不移。無論在台海、東海或南海，美國堅決反對片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。

高市7日在眾議院接受質詢時指出，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），這番言論使北京高度不滿，中國駐大阪總領事薛劍更在X暗示斬首，外交風波逐步擴大。

國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）下午透過社群媒體X表示，美國對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，範圍包括尖閣諸島（Senkaku Islands，即釣魚台列嶼）。美日同盟仍是印太區域和平與安全的基石。

「我們堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。」

這是日中外交風暴發生後，美國國務院首次主動發聲。中央社過去一週兩度詢問國務院回應，國務院都未提到美日同盟或日本防衛，僅回覆美國反對任何一方片面改變現狀，支持兩岸對話，也期望兩岸分歧透過和平方式，並在不受脅迫的情況下，以兩岸人民都能接受的方式解決。

美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）則數度表態支持日本。他今天指出，在日本與中國的任何爭端中，美國都將堅定支持日本。

他在X上寫道：「對北京來說，脅迫是一種難以戒掉的習慣。不過，就像中國上次缺乏正當性地禁止日本水產品期間，美國力挺日本一樣，這次我們也會再次支持我們的盟友。」

彭博報導，葛拉斯在與日本外務大臣茂木敏充會晤後說：「這是中國經濟脅迫的典型案例，我謹代表總統、我本人以及大使館，向高市首相明確表示，我們支持她。」

高市成為數十年來首位公開將台海危機與日本可能武力介入掛鉤的日本在任領導人。她這番說法迅速招致中國反擊，北京已建議公民不要前往日本，並暫停恢復進口日本水產品的進程。

知情人士稱，中國還已暫停6部日本電影在國內上映，並暫停受理新的上映申請。

前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松（Rush Doshi）今天在參議院聽證會上回應相關議題時指出，如果中國開始對日本採取經濟手段，「我們需要某種類似第五條款（Article Five）的經濟機制，讓各方能在中國這麼做時集體反制」。

杜如松指出，他在拜登政府時曾試圖建立這項機制，但沒有成功。但在國會支持下，他認為可以達成。

第五條款指的是「北大西洋公約」第5條的「集體防衛」條款，即一旦確認成員國遭到攻擊，盟國將立即做出反應。

