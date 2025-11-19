我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普今年上任以後，每每提到晶片產業就會想到台灣，川普19日表示，晶片產業從美國手中被拿走，他不責怪台灣；川普表示，台灣之所以奪走100%的產業，是因為沒有總統願意保護美國產業。

川普19日出席沙烏地阿拉伯投資論壇，川普再度提到台灣，他表示，美國在30、40年前領導晶片產業，美國占據100%的晶片產業，接著有人從美國手中將晶片產業拿走；川普說，他不責怪台灣等這些人，指他們拿走100%的晶片產業，因為沒有總統保護美國的產業。

川普表示，如果當初晶片產業跑到台灣，只要他們把產品賣回來的時候，向他們課徵250%的關稅，川普認為說，就沒有人會離開，英特爾會成為產業中的巨人。

川普日前才表示，台灣現在幾乎生產製造100%的晶片，這非常丟臉（disgraceful），但好消息是，它們即將回流到美國。

川普在19日談話中也支持引進外國技術人員，川普表示，你不可能讓大型的電腦晶片工廠進駐到美國、投資非常高的金額，就像亞利桑那州獲得的投資一樣，馬上開始雇用失業勞工來運營工廠；川普同意企業必須帶成千上萬的員工來到美國，川普說，他也歡迎這些人。

川普表示，如果企業要派駐人員來啟動工廠的運營，美國希望這些人員能夠教美國人如何生產製造電腦晶片，以及其他產品。

川普說，他熱愛保守派的朋友，也熱愛「讓美國再次偉大」（MAGA），暗示這些人並不同意美國引進外國技術人員，不過川普表示，這才是讓美國再次偉大的做法，讓外國技術人員教會美國人生產製造晶片，川普認為說，美國人在短時間內就會表現得很好，這些技術人員也能夠回家。

川普以位於喬治亞州的電池工廠為例，指製作電池非常危險，也比大家理解的更複雜，但他們投資數十億美元設廠，卻被要求離開；川普表示，他阻止的這樣情況發生，並與廠方找到解決的方法，現在廠方的人正在教會美國勞工如何製作電池。

川普所舉的案例應是指美國移民暨海關執法局（ICE）於今年9月突襲位於喬治亞州埃拉貝爾市（Ellabell）的現代汽車與LG能源合資電動車電池工廠，造成300多名韓國籍勞工被拘留。

川普此時也反問坐在台下的輝達執行長黃仁勳，川普說，「我不認為你（黃仁勳）可以和來自台灣的朋友可以（到美國）設大廠，讓美國擁有40%到50%的晶片生意，我不認為你們可以雇用連晶片長什麼樣子都不知道的勞工來做到這件事，你同意嗎？」

川普表示，反對這件事的人就是不懂，美國勞工必須被教會生產技術的技巧。

