我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了

川普政府推短期私人健保取代歐記健保 便宜卻藏陷阱

不滿美對台3.3億元軍售 北京提出「嚴正交涉」

記者陳政錄／北京即時報導
大陸國防部發言人張曉剛在上月30日下午，主持大陸國防部例行記者會的畫面。記者陳政錄／攝影
大陸國防部發言人張曉剛在上月30日下午，主持大陸國防部例行記者會的畫面。記者陳政錄／攝影

美國總統川普第二任內，於13日首度宣布對台軍售，規模3.3億美元，包括F-16戰機、C-130運輸機及台製經國號（IDF）戰機的零件和維修服務等。在時隔幾天後，大陸國防部今天晚間對此表示，中方敦促美方立即停止武裝台灣的惡劣行徑，避免衝擊影響兩國兩軍關係發展。

大陸國防部晚間發布發言人答記者問，發言人張曉剛說，美方向「中國台灣地區」出售武器，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，「粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益」，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

他說，「我們對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉」。

張曉剛接著說，需要強調的是，「以武助獨」只會引火燒身，「以台制華」不會得逞。我們敦促美方立即停止武裝台灣的惡劣行徑，避免衝擊影響兩國兩軍關係發展。

他最後稱，正告民進黨當局，揮霍台灣老百姓血汗錢買武器只是飲鴆止渴，「倚外謀獨」、「以武拒統」注定失敗。我們將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

在此之前，大陸國台辦發言人陳斌華已於15日表示，正告賴清德當局，「倚外謀獨」、「以武謀獨」是自尋絕路；大陸外交部發言人林劍則是在14日就對此表示，這是向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，敦促美方停止縱容支持台獨勢力「以武謀獨」。

美國國防合作安全局13日表示，台灣駐美代表處請求購買F-16戰機、C-130運輸機和台灣產製的經國號（IDF）戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等相關服務，以及美國政府和承包商的工程、技術和後勤等服務，估計總價為3.3億美元。

台總統府發言人郭雅慧對此表示，美國政府依據「台灣關係法」與「六項保證」的堅定承諾，延續對台軍售常態化政策，進一步強化台美安全合作關係，並支持台灣提升自我防衛能力與韌性。

國防部 軍售 賴清德

上一則

川普堅持提告求償 BBC董事會主席：決心抗爭

延伸閱讀

反制日本 中國海警：釣魚台領海巡航 北京發布留學預警

反制日本 中國海警：釣魚台領海巡航 北京發布留學預警
中日對立突破口在哪？日媒：高市難撤回發言、北京有內部壓力

中日對立突破口在哪？日媒：高市難撤回發言、北京有內部壓力
日官員今赴中協商「台灣有事」北京20年首次再延發表中日民意調查

日官員今赴中協商「台灣有事」北京20年首次再延發表中日民意調查
韓聯社：美政府通知韓國 取消軍售非經常性費用豁免

韓聯社：美政府通知韓國 取消軍售非經常性費用豁免

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區