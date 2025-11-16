我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈、國會與商務部禁用DeepSeek 德義也設限

貝森特：盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議

貝森特：盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議

中央社華盛頓16日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
財政部長貝森特(左)接受訪問。(路透資料照)
財政部長貝森特(左)接受訪問。(路透資料照)

美國財政部長貝森特今天表示，華府希望能於11月底感恩節前與中國敲定確保稀土供應的協議。

法新社報導，美國總統川普、中國國家主席習近平10月底在韓國會晤，根據雙方當時達成的協議，北京同意將部分關鍵礦產的出口限制延後一年實施。

中國在稀土礦產開採與加工上居主導地位。稀土對製造汽車、電子、國防等產業所需的尖端電子元件至關重要。

貝森特（Scott Bessent）在福斯新聞頻道（Fox News Channel）「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目中表示：「我們甚至還沒有完成這項協議，我們希望能在感恩節之前完成。」美國將於27日迎來今年感恩節。

「我有信心，兩位領袖—總統川普和習主席—在韓國會談之後，中方會履行他們的協議。」

不過貝森特同時警告，如果北京反悔，美國有「許多手段」可以報復。

貝森特表示，根據這項協議，稀土「將一如4月4日之前那般自由流通」。當時中國以川普全面課徵關稅為由，對部分稀土產品實施出口限制，要求出口許可。

根據川普與習近平達成的協議，美國將降低對中國產品的關稅，中方則承諾年底前採購至少1200萬噸美國大豆，明年再採購2500萬噸。

貝森特表示，中國原本為報復川普加徵關稅而停止購買美國大豆，「讓我們偉大的大豆農民成為談判籌碼」。

他強調：「但我們相信這個問題已經獲得解決。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 稀土 貝森特

上一則

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

下一則

五角大廈、國會與商務部禁用DeepSeek 德義等國也設限

延伸閱讀

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成

美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成
法官裁決 禁川普以反猶罰款加州大學或砍經費

法官裁決 禁川普以反猶罰款加州大學或砍經費
紐時揣測川普意圖 檯面上...打擊毒品 檯面下…覬覦石油

紐時揣測川普意圖 檯面上...打擊毒品 檯面下…覬覦石油

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28

超人氣

更多 >
柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周

紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周
3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局

3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局
經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元

經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元
紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中