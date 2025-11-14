川普2.0售台戰機零附件 美專家：對戰備至關重要

我的頻道

中央社華盛頓14日專電
美軍F-16戰機。(美聯社)
美軍F-16戰機。(美聯社)

美國批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機及運輸機零附件，這是川普2.0首次對台軍售。美專家分析，這些零件與裝備對軍事戰備至關重要；台灣空軍面臨因應中國灰色地帶挑釁的壓力，其軍機需要比平常更多的維修。

美國國防安全合作署（DSCA）昨天發布新聞稿表示，駐美國台北經濟文化代表處已請求購買F-16、C-130和經國號戰機的非標準零組件、備件與維修零件、耗材及配件，以及維修與返還支援、美國政府和承包商的工程、技術和後勤支援服務，還有其他相關後勤與計畫支援部分；總額約3億3000萬美元。

美國國務院已批准這項對台軍售案，美國政府已進行「知會國會」程序。

美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）今天以電子郵件回覆中央社記者提問表示，這項軍售內容本身雖「乏味」，但卻重要，「這些零件與裝備對軍事戰備至關重要」。

美國喬治梅森大學（George Mason University）副教授洪澤克（Michael Hunzeker）受訪指出，這項軍售案看起來非常合理。台灣空軍承受攔截和監控中國灰色地帶挑釁的壓力，台灣軍機耗損的速度比平常更快，且需要比平常更多的維修。

他還說，毫不懷疑北京將對此項軍售案反應過度，在一段相對平靜的時期之後，很可能會看到中共灰色地帶侵擾活動增加。

這是川普（Donald Trump）重返白宮近10個月以來，美國首度宣布對台軍售案。蒙哥馬利表示，他對這第一項軍售案感到振奮，「但也擔心這個流程花了太長時間」。

現為華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員的蒙哥馬利認為，可能還有更多軍售案因美方顧慮中國反應而被擱置。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）主任鄭哲軒（John Dotson）受訪也表示，在川普2.0的第一年，美國對台軍售流程似乎被擱置，可能是基於美中關係的政治考量。

他認為，這次軍售案宣布的時間點很可能並非巧合。在美國總統川普和中國國家主席習近平10月底舉行雙邊會之前，「對台軍售很可能處於非正式的擱置狀態」，但隨著川習會落幕，「看來這項軍售已獲准繼續推進」。

另一方面，「美台商業協會」（US-Taiwan Business Council）則預期，美國這項最新的對台軍售案會是未來12個月內知會國會的眾多軍事計畫之一，這些計畫總計很可能會創下1979年台美斷交以來，美國在一年內對台軍售總額的最高紀錄。

