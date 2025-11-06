川普關稅案在最高法院若敗訴 恐加劇貿易不確定性

美國總統川普4月2日宣布對各國開徵對等關稅。路透

美國最高法院對川普 總統全球關稅 政策提出嚴厲質詢，使得外界預期該政策可能遭到推翻，但也為未來貿易局勢帶來更多變數，因川普若敗訴，預料將會轉向採取其他貿易手段應對。

路透社報導，在昨天的口頭辯論中，最高法院多位大法官 對川普依據1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）施加關稅的權限提出質疑。該法條未明列關稅措施，而僅規範總統在宣布國家緊急狀態期間有權調整進口政策。

會計和專業服務公司BDO USA關務及貿易服務負責人派克（Damon Pike）表示：「根據大法官們的提問，這項依據IEEPA實施的關稅似乎正岌岌可危。」他補充，除艾里托（Samuel Alito）與湯瑪斯（Clarence Thomas）外，其他大法官似乎都對IEEPA是否授權川普可以對全球所有進口商品無限制徵收關稅持懷疑態度。

不過，派克也說，若川普政府敗訴，僅會轉以其他貿易法規作為依據。這一觀點獲得貿易律師、川普政府高階官員、進口企業以及分析師普遍認同。

這些業者原本剛逐漸適應較為穩定的貿易環境，主要受惠於美中一年期暫停貿易戰協議，以及美國與東南亞多國新簽署協議，使IEEPA關稅負擔降至較可控水準。

企業對於能否獲得明確且可預期的關稅政策極為關切，以利各項投資規劃，但經濟評議會（Conference Board）政策主管楊恩（David Young）坦言，短期內看不到曙光。

他表示：「我們仍未獲得明確指引——各大企業執行長面對未來展望仍陷於不安。」

楊恩於最高法院辯論後向約40位執行長簡報，他補充：「就算裁定對IEEPA不利，貿易不確定性依舊存在。」

楊恩指出，最早也得等到2026年初判決才有可能出爐，目前企業仍完全無法預料，萬一川普敗訴，先前繳納超過1000億美元的IEEPA關稅是否有望退還。

最高法院大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）於庭審中曾提出，若法院判定關稅違法，針對美國進口商的退款裁決，將可能令司法程序「一團亂」。

代表5家挑戰關稅政策的小型企業律師卡提亞（Neal Katyal）表示，若最高法院裁定川普政府敗訴，這些企業會自動獲得退款，但其他公司則需自行提出行政申訴，才能取回稅金。他強調：「這是一個極為繁複的程序，可能曠日廢時。」

卡提亞也說，最高法院可選擇僅限於未來停止徵收關稅，將裁決侷限於「前瞻性救濟」。

紐約關稅律師史帕拉根（Joseph Spraragen）表示，假如裁決不包含退款機制，將促使繳稅企業提起新一輪重大訴訟。他指出：「若這些關稅今天違法，那2025年2月或4月對等關稅啟動時也同樣違法。」

史帕拉根認為，最高法院最可能將案件發回下級美國國際貿易法院，指令川普政府廢除關稅並辦理退款。他補充，最快的做法，是透過美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）的自動化報關系統來執行，但仍可能需時一年。

史帕拉根提醒：「請記住，政府不會輕易配合退款。」

法國外貿銀行（Natixis）分析師霍奇（Christopher Hodge）則分析，關於退款的「行政複雜性」只是川普政府若於最高法院敗訴後眾多不確定性之一。

他強調，這一敗訴僅為川普貿易政策「暫時性挫折」，屆時川普政府將改用明確授權徵稅的其他貿易法規，例如1962年貿易擴張法（Trade Expansion Act of 1962）第232條：這項條款允許總統可基於國家安全理由，對進口商品加徵關稅，稅率和期限均不設上限。

或是1974年貿易法第122條：為處理「重大國際收支失衡」等問題可課徵關稅，無需調查程序，關稅最高15%、最長150天，可經國會批准後延長。

霍奇本周稍早指出：「話雖如此，實際落實新政策的流程可能冗長，導致貿易政策的不確定性加劇。」他表示，2026年有可能再進行一輪貿易談判，讓貿易前景增添更多變數。

聯邦準備理事會理事米蘭（Stephen Miran）昨天表示，若法院裁定對川普不利，可能對貨幣政策造成影響，並「加深對關稅前景的不確定性」。

米蘭先前曾主張大幅降息，他接受Yahoo Finance訪問時表示，貿易不確定性升高可能會拖累經濟成長。不過，他亦指出，視聯準會雙重目標價格穩定與最大就業執行情形，未來利率政策有機會「適度寬鬆」，可望抵銷部份衝擊。