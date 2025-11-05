魚叉飛彈未交貨 美準助理防長：努力確保台取得自衛能力

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓即時報導
魚叉飛彈。圖／取自Boeing Defense推特
美國總統川普在第一任期結束前向台灣出售400枚魚叉地面發射飛彈、100套魚叉海防系統發射器，不過至今尚未全數交貨，被提名美國國防部助理部長的達默（Austin Dahmer）4日表示，美國國防部正致力於緊急、迅速地確保台灣取得必要的自我防衛能力。

美國參院軍事委員會4日舉行提名聽證會，共和黨籍參議員巴德（Ted Budd）關切國防部會如何恢復嚇阻、防止中國以武力犯台，達默回答時則稱讚川普此次亞洲行與中國國家主席習近平會面是歷史性的訪問，也強調川普以實力謀和平的方向。

達默說，在川普以實力謀和平的方向上，國防部聚焦在軍事的發展，確保美國的戰略和軍力能在西太平洋嚇阻中國；達默表示，川普與習近平見面的外交努力顯示美中可以取得臨時解決的辦法（modus vivendi）。

達默說，美中之間可以取得和平，但必須是美國透過實力謀取和平來推進美國的利益。

巴德又表示美國出售台灣魚叉地面發射飛彈，但至今只有少部分交貨，詢問達默會怎麼做來確保台灣軍購的交付，達默指出，魚叉飛彈在密蘇里州的聖查爾斯生產；達默說，針對這項特定的案例，國防部正致力於緊急、迅速地確保台灣取得必要的自我防衛能力。

不過，巴德指出，美國針對魚叉飛彈的交付作業所採取的措施屬於機密，願私底下向參議員報告。

至於菲律賓可以在台海爆發衝突時扮演什麼角色？達默指出，美菲有共同防禦條約，菲律賓也位於非常重要的地位置，在第一島鏈之上；達默也說，菲律賓對於美國在西太平洋的戰略和嚇阻政策至關重要，指他如果上任，會繼續加強與美國的夥伴盟友合作，特別是關鍵角色，如菲律賓。

國防部 川普 習近平

