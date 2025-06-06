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川普哈佛禁令又被擋…今日你應知道5件事

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

記者楊德宜／台北即時報導
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美國總統川普（右）與特斯拉執行長馬斯克（左）。路透
美國總統川普（右）與特斯拉執行長馬斯克（左）。路透

美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克開撕，財信傳媒集團董事長謝金河今天在臉書表示，馬斯克沒有修好帝王學，電動車的關鍵時刻。

謝金河說，今天全世界的焦點都在川普和馬斯克身上，雙方公開撕破臉，而且狠話盡出。馬斯克甚至抖出川普在淫蟲Epstein的名單上，好像要玉石俱焚的樣子。

馬斯克砸3億美元投資川普，謝金河表示，馬斯克成為貼身重臣，馬斯克的小兒子還可以在白宮橢圓形跑來跑去，把權力極大化。這在惟我獨尊的川普身邊是不可能持久的。兩個人翻臉是必然，這是遲早一定會發生的事。

謝金河表示，現在如果雙方好聚好散，也許馬斯克還可以全身而退，但如果馬斯克管不住自己嘴巴，不該說的話一直說，恐怕會危及馬斯克的事業，這是現代帝王學必修的學分，否則，命運恐怕難卜，因為再下去就是賭命。

馬斯克和川普翻臉，也帶出電動車產業今年可能會有大變化，謝金河表示，從歷史角度看，中共建國以來，不論是大煉鋼，大躍進，到今天的電動車都有當年「超英趕美」的偉大企圖心，但最後都無以為繼，這幾年，中國的電動車恐怕要攤牌，能存活的恐怕沒有幾家。

謝金河表示，馬斯克除了電動車，其星鏈太空計劃、xAi，到Robotaixi都要有政府政策恊助，現在和川普對著幹，甚至揚言帶頭罷免川普，這恐怕是災難的開始。

馬斯克 川普 電動車

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